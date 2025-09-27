CHP yönetimindeki Bodrum'da çöp ve su sorunu vatandaşı çileden çıkarmaya devam ediyor.

"Bizimkiler" dizisiyle tanınan oyuncu Ayşe Kökçü, linç yemekten korkarak CHP'li Bodrum Belediyesi'ni eleştirdi.

"Bu videoyu çekip çekmemeyi çok düşündüm ama sonunda çekmeye karar verdim." diyen Kökçü, "Bodrum'da ciddi bir su problemi var. Bütün gelen belediye başkanları "çözeceğiz" diye geliyorlar. Çok mutlu oluyoruz. Ancak hiçbiri çözmüyor ve görev süresi doldukları için de çözmeden gidiyorlar." dedi.

"HER YERDE SULAR PATLIYOR"

Ayşe Kökçü, "Her yerde sular patlıyor, borular eski. Patladığı için sular kesiliyor. Asla haber verilmiyor. 36 saat kesiyorlar, haber vermiyorlar. 12 saatten 12 saate keseceğiz diyorlar. Sonra bilmem nerede patladı diyorlar, kesmiyorlar. Bu bir sorun." ifadelerini kullandı.

"BELEDİYENİN GÖREVİ BUNU DA DENETLEMEK"

Kökçü, "İkinci sorun buradaki lüks bir restoranla üçüncü sınıf restoran aynı parayı istiyor. Böyle bir şey yok. Belediyenin görevi bunu da denetlemek, öyle değil mi, öyle." diye konuştu.

Kökçü sözlerine şöyle devam etti: Buraya yatlar geliyor, koylara. O yatlar bütün yaz duruyor. Pisliklerini denize boşaltıyorlar. Görünen burası. Yazık yani. Bu vatanı, yurdu bize rezil edelim diye mi bıraktılar? Aklınızı başınıza toplayın. Günahtır, buraya gelen herkes zengin değil. Burada yaşayan mütevazı insanlar var. Yaşamasınlar mı? Vaktiyle ev kiralamışlar, almışlar oturuyorlar. Yazık çok yazık.

