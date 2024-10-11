CHP'nin kanalı Halk TV, terör devleti İsrail'in saldırısı altında olan Lübnan'daki Türk vatandaşlarını tahliyesi üzerinden yine provokasyon peşinde koştu. Kanalın bölgedeki muhabiri, Türkiye'nin tahliye için Lübnan'a gönderdiği gemilere ilk önce Suriyeliler, Lübnanlılar ve Filistinlilerin alındığı yalanını ortaya attı.

KENDİ YALANINI ÇÜRÜTTÜ

Ümit Özdağ'ın da provokasyon malzemesi olarak kullandığı iddiayı ortaya atan muhabir Gözde Şeker daha sonra Halk TV canlı yayınında 'bölgede karma aileler varmış' diyerek gerçeği itiraf etti.

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarının artmasıyla birlikte, Türkiye harekete geçerek Lübnan'daki vatandaşlarını tahliye etme çalışmalarına başladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk vatandaşlarının güvenli bölgelere taşınması ve tahliye edilmesi için gemi seferlerinin organize edildiği bildirildi.

FONDAŞ HALK TV'DEN LÜBNAN PROVOKASYONU

Türk vatandaşları Lübnan'dan tahliye edilirken CHP'nin kanalı Halk TV ise boş durmadı.

Sık sık yalan haberlerle gündeme gelen kanal Lübnan'daki tahliye operasyonu üzerinden de fitne çıkarmanın peşine düştü. Kanalın bölgeye giden muhabiri Gözde Şeker, X hesabı üzerinden tahliyeler sırasında gemilere alımda Suriye ve Lübnanlılara öncelik verildiğini iddia etti.

Söz konusu paylaşımda "Türk vatandaşları gemiye kendilerinden önce Suriye ve Filistinlilerin alınmasına tepkili. Hatta 'Burada Türkler azınlıkta' diyorlar." yalanı ortaya atıldı.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı kaynakları Lübnan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin yaptıkları açıklamada, gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Kaynakları, yabancı ülke vatandaşlarının zaten bir Türk vatandaşının yakını olarak gemilere kabul edildiğinin altı çizilirken, "Bu tip haberler yabancı düşmanlığını körüklediği gibi zor şartlarda gerçekleştirilen bir operasyon sırasında sahada görev yapan kişilerin işlerini güçleştiriyor" ifadelerini kullandı.

DMM'den Özdağ'ın iddiasına cevap

ÜMİT ÖZDAĞ PROVOKASYONU PERÇİNLEDİ

Halk TV muhabirinin yalanını alıntılayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medyadaki provokasyonu büyütmeye çalıştı.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ: KARMA AİLELER VARMIŞ

Tepkiler üzerinde daha sonradan Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayınına katılan muhabir Gözde Şeker gerçeği itiraf etti.

Lübnan'da karma ailelerin çokluğuna dikkat çeken Şeker "Filistinli, Lübnanlı, Suriyeli ile evlenmiş Türk vatandaşı çok fazla karma aile var" dedi.

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