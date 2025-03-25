İmamoğlu ve sağ kolu olan Murat Ongun'un tutuklanmasının ardından Saraçhane medyası derin bir endişeye kapıldı. Saraçhane medyasının endişe sebebinin, savcılığın Ongun'un Medya A.Ş üstünden bazı gazetecileri maaşa bağladığını iddiasına dayandırıldı. Zarflarla dağıtılan paralardan söz ediyor. Kimileri bu duruma şaşırmış gibi davranıyor. Oysa savcı ortaya koymadan önce de CHP cephesinde olanlar bu çarkı biliyordu.

"ONGUN MAAŞ VERİYORDU" İDDİASI

İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden biri de Medya A.Ş Genel Müdürü Murat Ongun'du. Ancak Ongun sadece bir genel müdür değil, İmamoğlu'nun sağ kolu, hatta ona omuz veren el olarak biliniyor.

Bu yüzden Ongun'un tutuklanması Saraçhane medyasında derin bir endişeye sebep oldu. Zira savcının öne sürdüğü iddiaya göre Ongun medyadaki bazı isimleri el altından yaptığı ödemelerle maaşa bağlamıştı. Organize bir planla yurt dışına kaçan Emrah Bağdatlı ve bazı kendisine yakın isimlerle medyayı yönlendiriyor, yönetiyordu.

KILIÇDAROĞLU 2023'TE ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERDİ

Şimdi bu duruma şaşıranlar var. Oysa CHP medyasında daha önce akçeli konular gündeme gelmişti.

Hatırlayın CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" diye 2023'te o gazetecilere aba altından sopa göstermişti. İmamoğlu'nun manevralarına karşı da turbun büyüğü imasında bulunmuştu.

"PARA PUL İLİŞKİLERİ" MESAJI

Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Temmuz 2023'te, "Sonuna kadar CHP koltuğunda oturacağım diye bir şey yok, eğer geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa, ben de zaten bu görevi bırakacağım' demişti.

İNCE'NİN "MANGIRCI MERDAN" İFŞASI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce şimdilerde iddialara karşı İBB önünde boy gösteriyor ama o dönemlerde TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı doğrudan hedef aldı.

İnce o dönemde Merdan Yanardağ'a yönelik, "Mangırcı merdan" ifadelerini kullandı

İnce, CHP medyasının kendisine sansür uyguladığını bunun da doğrudan CHP'liler tarafından yönetildiğini anlattı.

25 Temmuz 2023'te CHP ile Halk TV arasındaki anlaşma ortaya çıktıktan sonra, Muharrem İnce'nin 1 yıl önce söyledikleri gündem oldu. İnce o dönemde de, "Halk TV, Tele1, KRT her ay CHP'den maaş alıyorlar." dedi.

CHP'DEN MAAŞ ALANLAR TARTIŞMASI

Aynı şekilde CHP'nin yayın organı Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu da, CHP yönetimi ile ters düştüğünde, bu kirli ilişkiler ağını açık açık anlattı.

Mahiroğlu, "Bu şahıs bir trol ordusu yaratıyor, bir takım Youtuberlara bir takım yerlere gidip 100-150 bin lira aylıklar vererek bir ordu kuruyor." dedi.

KILIÇDAROĞLU DEVRİLİNCE ROTALARINI İMAMOĞLU'NA ÇEVİRDİLER

Bu yüzden Saraçhane medyası konusunu hafife alanlar ya yanılıyor ya da gerçekleri eğip bükmeye çalışıyor. Zira 2023 yılında CHP adına kalemşörluk yapanlar Kılıçdaroğlu devrilince rotasını İmamoğlu'na çevirdi.

AKŞENER DERTLİ DERTLİ SÖYLEMİŞTİ

Meral Akşener de o günlerde, "Özgür Özel'in deyimiyle emekleriyle var ettikleri yoldaş medyaya da saraçhane medyasına da karşıyız." demişti

YAŞAMI ANİDEN DEĞİŞENLER

Bu tür durumlarda polis her daim parayı takip eder. Son altı yılda hangi gazeteciler milyonluk dairelere taşındı. Lüks rezidanslarda yaşam sürmeye başladı. Yüzbinlerce lira maaşa bağlandı sorusuna cevap bulduğunuzda çarkın nasıl döndüğünü de net olarak anlayabilirsiniz.

Örneğin sistemden dışlanan CHP'li gazeteci Enver Aysever bakın nasıl zehir zemberek ifadeler kullanıyordu. Dışlanan Enver Aysever bile itiraf edip, "Uğur Dündar ben para almıyorum diyor ama ekibin bütün giderleri oraya gitme, kalma vs. belediyelere ödettiriliyor. Bazıları da zorla yaptırılıyor. Zorla yaptırmadık desin Şaban Sevinç. Ben Mudanya Belediye dosyasını hemen açayım." demişti.

ÖZDİL: MUTANT GAZETECİLERİ AÇIKLA

CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil'in iki yıl önce yaptığı çağrıyı bir hatırlayalım. Özdil, o günlerde "Kiralık mutant gazeteciler' açıklansın" diye tweet atmıştı.

ROMA GEZİSİ FOTOĞRAFI TARTIŞILDI

Bu yüzden dikkatler şimdi İmamoğlu'nun roma gezisinde zira o dönem roma gezisinde boy boy poz veren gazetecilerden bazılarının Saraçhane medyası kadrosunda olduğunu düşünmek için güçlü işaretler var...

Özetle gerçeklerin bürgün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Zamanla herkes gerçekleri öğrenir.