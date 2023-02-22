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Medya

Manipülasyona geçit yok! RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve Tele1'e üst sınırdan 5'er kez program durdurma ve idari para cezası verdi.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 15:08 - Güncelleme:
Manipülasyona geçit yok! RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza
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RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, FOX TV'de yayımlanan "Orta Sayfa" programında moderatörün AFAD'ın yardımları engellediğine yönelik sözleri nedeniyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

"Büyük Felaket Özel Yayın" programında, "Yayın hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle de Halk TV'ye üst sınırdan 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca toplantıda bölgede "sistematik yağmacılık ve hırsızlık yapıldığı iddiaları" nedeniyle aynı kanala üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

- TELE1'E DE ÜST SINIRDAN CEZALAR

Üst Kurul toplantısında, Tele1'in "18 Dakika" programında yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle kanal hakkında üst sınırdan idari para cezası ve yine üst sınırdan 5 kez program durdurma cezası verildi.

Aynı kanalın "Forum" programında ise teyit edilmemiş kulaktan dolma bilginin gerçekmiş gibi anlatılması nedeniyle de üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

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