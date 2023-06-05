İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2023 Salı / 18 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,2728
  • EURO
    23,0593
  • ALTIN
    1340.69
  • BIST100
    5372.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Mansur Yavaş'ın trol ekibi kendini ele verdi: Resmi hesaptan paylaştılar
Medya

Mansur Yavaş'ın trol ekibi kendini ele verdi: Resmi hesaptan paylaştılar

Ankaralılar, günlerdir aralıklarla devam eden şiddetli yağışlar sebebiyle mağdur olmaya devam ediyor. Altyapının yetersiz kalması sebebiyle sokakların göle döndüğü başkente uyarı üstüne uyarı yapılırken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapıldı. Belediyenin sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacakları paylaşımı yanlışlıkla resmi hesaptan paylaştı.

5 Haziran 2023 Pazartesi 17:10 - Güncelleme:
Mansur Yavaş'ın trol ekibi kendini ele verdi: Resmi hesaptan paylaştılar
ABONE OL

Başkent Ankara'da etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle sokaklar adeta göle döndü. Günlerdir aralıklarla devam eden yağışlar sebebiyle bazı dereler taşarken birçok bağ ve bahçe su altında kaldı.

Şiddetli yağışlarda zemin katta bulunan pek çok ev su bastı. Altyapının yetersiz kalması sebebiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti.

BELEDİYENİN SOSYAL MEDYA EKİBİ HESAPLARI KARIŞTIRDI

AFAD, Ankara'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışın akşama kadar devam edeceğini duyurarak vatandaşları uyarırken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapıldı. Belediyenin sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacakları paylaşımı yanlışlıkla resmi hesaptan paylaştı.

DİĞER İLLERDEKİ TAŞKINLARIN HABER GÖRSELLERİNİ PAYLAŞTILAR

Yapılan paylaşımda, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan taşkınların haber görsellerine yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ne? Kader mi? Afet mi?

Afetten düğün çıkaranlar ses versin."

ABB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşım daha sonra silindi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.