24 TV yayınına katılan uzmanlar, Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG yönelik başlattığı operasyona ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"MASADA OYALADI, SAHADA KAYBETTİ"

YPG için "Masada oyaladı, sahada kaybetti" diyen TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "Fırat'ın doğusuna çekildikten sonra tekrar müzakere masası kurulur. Ama bu kez müzakere masasında bacağımıza silah tutan bir YPG değil; iki eli masanın üzerinde ve kalem tutan bir YPG ile müzakere olacak. Bu kez 10 Mart Mutabakatı'na bağlı olduğunu söyleyerek adım atmak durumunda kalacaktır" dedi.

SURİYE ORDUSU İLERLİYOR, YPG BÖLGEDEN ÇEKİLİYOR



ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Türkiye ve Suriye'de yürüttüğü görüşmelerde 3 temel maddenin masada olduğunu ifade eden Yiğitel, "Petrol, doğalgaz sahalarının Şam yönetimine bırakılması, gümrük kapılarının bütün kontrolün Şam yönetimine devredilmesi, entegrasyonun çerçevesinin çizilmesi ve hemen adım atılması. Ama SDG ya da YPG sürekli oyaladı ve maksimalist taleplerde bulundu" dedi.

Arap nüfusunun yoğun olduğu yerlerde YPG'nin kontrol sağlamaya çalıştığını kaydeden Yiğitel, bunun Suriye sosyolojisine uymadığını söyledi.

"YPG'NİN KORİDOR HAYALİ SONA ERMİŞTİR"

Fırat Nehri'nin bir psikolojik hat olduğunu belirten Yeditepe Üni. Öğr. Üy. Doç. Dr. Furkan Kaya, Türkiye'nin yıllardır süren gayretlerinin meyvesini vermeye başladığını kaydetti.

Kaya, "Ama her şey bitmiyor tabii ki. Daha önümüzde bir zaman var. Ama YPG'nin artık o koridor hayali sona ermiştir. Bunu aslında net bir şekilde söyleyebiliriz. Ve artık Türkiye'nin bu tehditleri daraltmasıyla beraber ve inşallah tamamen de yok olacak, İsrail'de nefessiz kalacak. Ve o Davut Koridoru gibi, yok Arz-ı Mevut gibi, "Biz Kuzey'e doğru etki alanımızı açacağız" deme cüretlerinin de artık sona geleceğini göreceğiz diye ümit ediyorum. Dolayısıyla şu anki mesele önemli bir adımdır. Ama anayasal haklarla özgür haklarının güvence altında alınması, Kürtlerin büyük bir aşamayı bize getirecektir. Ve YPG'ye işte o terör örgütünün olan desteğinde sıfırlanması için de çok büyük bir süreci başlatmış diye de söyleyebiliriz" dedi.

TRUMP'IN SURİYE'YE İKAZI ZAYIF

Emekli Hava Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla ise Trump'ın Suriye ordusuna yönelik ikazın kuvvetli olmadığını belirterek, "Bunun zararlarına katlanırsınız" gibi ifadeler var ama CENTCOM burada resmen YPG'nin yanında yer aldığını ifade ediyor. Tom Barrack ise daha ziyade taraflar arasındaki iletişimi sağlamaya çalışan bir moderatör rolünü oynamak arzusunda" ifadelerini kullandı.