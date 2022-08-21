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Medya

MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? Masterchef'te ana kadroya giren 18. yarışmacı kim?

MasterChef Türkiye yemek yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen bölümde yarışmacılar ana kadroya girmek için hünerlerini sergiledi. Peki MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? İşte 20 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde yaşananlar...

21 Ağustos 2022 Pazar 16:56 - Güncelleme:
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Masterchef'te ana kadroya giren 18. yarışmacının kim olduğu, dün akşam yayınlanan bölümü izleyemeyenler tarafından merak ediliyor. Masterchef'te ana kadroya seçilen 18. yarışmacı belli oldu. Peki MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? İşte ana kadroya seçilen isim

MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN 18. İSİM KİM OLDU?

MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde ana kadroya giren isim belli oldu.

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 18. yarışmacı Serpilay oldu.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

MasterChef Türkiye 2022'de rakiplerinden daha başarılı yemek ve sunum yaparak ana kadroya seçilen yarışmacılar şu şekilde;

Metin (1. hafta)

Gamze (2. hafta)

Onur (3. hafta)

Çağatay (4. hafta)

Şeyma (5. hafta)

Melih (6. hafta)

Büşra (7. hafta)

Fatma Nur (8. hafta)

Tayfun (9. hafta)

Yağız (10. hafta)

Burak (11. hafta)

Kaan (12.hafta)

Burak (13.hafta)

Dilan (14.hafta)

Barış (15.hafta)

Kıvanç (16.hafta)

Ayaz (17. hafta)

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