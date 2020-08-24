Masterchef 33. bölümde kim elendi? Masterchef 33. bölüm izle!

24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:54 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:54

Masterchef 33. bölümde kim elendiği günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İki farklı şekilde eleme yapılacak olan yarışmada veda eden isim belli oldu. Masterchef 33. bölümde ilk eleme heyecanı yaşandı. Masterchef 33. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Oynanan eleme oyununa Sedat, Esra ve Celal katıldı. Elemeye kalan Celal, Sedat, Eray, Esra, Ayyüce ve Duygu iki gruba ayrılarak iki aşamalı final için yarıştı. Masterchef 33. bölümde ilk final grubunda yarışan Celal, Sedat ve Esra en iyi tabağa çıkarmaya çalıştı. Masterchef 33. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

MASTERCHEF 33. BÖLÜMDE KİM ELENDİ?

Celal, Esra ve Sedat'ın yarıştığı eleme oyununda yarışmacılar ciğer sarma yaptı. Şeflerin yaptığı tadım sonrası, Celal rakiplerinden iyi bir tabak çıkararak birinci oldu. Elenen isim ise Sedat olarak açıklandı.

MasterChef eleme gecesinde final oyununa kalan isimler Celal, Esra, Sedat oldu. Bu oyunda yarışmacılardan 40 dakika içinde "Ciğer Sarma" yapması istendi. Sürenin bitiminde tadımlar yapıldı ve şefler oybirliği ile kararlarını açıkladı. Final oyununda en başarılı tabağı çıkaran kişi, MasterChef Türkiye 2020 yoluna devam eden isim Celal oldu. Son ikiye kalanlar ise Sedat ile Esra oldu. Bu iki yarışmacıdan daha zayıf tabağa sahip Sedat, MasterChef'ten elendi.

Bu sonuçla birlikte MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna veda eden ilk isim Sedat oldu.

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?

Hafta başından beri yapılan dokunulmazlık oyunlarında MasterChef'te 4 eleme adayı belli olmuştu.

Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu eleme adayı olarak Celal’i seçti. Diğer eleme adayı ise Sedat oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununda ise mavi takımda bireysel dokunulmazlığı Özgül kazandı. Özgül eleme adayı olarak Eray’ı seçti. Diğer eleme adayı da Esra oldu.





MASTERCHEF'TE ELEME NASIL OLDU?

MasterChef Türkiye eleme gecesi başladı. Yeni bölümün başlaması ile şefler, dün akşam elemenin nasıl olacağını anlattı. MasterChef'te önceki sezonlarda eleme gecesinde bir oyun oynanıyor ve en zayıf tabağı hazırlayan yarışmacı eleniyordu. MasterChef 2020'de ise eleme finali iki aşamalı olacak. İlk oyunda başarılı olan üç isim, elenmekten kurtulurken diğer üç kişi ise bir oyun daha oynayacaklar. Bu oyunda ise en az başarılı olan yarışmacı MasterChef Türkiye'ye veda edecek.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye üçüncü sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Hafta başında kaptanlık oyunu sonrasında Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacı kadrosu belirlenmişti. Sonrasında bu iki takım arasında üç dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk oyunu kaybeden Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu’nun eleme adayı Celal olmuş, oylama sonucunda en fazla isimi yazılan Sedat ikinci eleme adayı olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takımda eleme adayları olarak Eray ve Esra çıkmıştı. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takımda çıkan eleme adayları ise Ayyüce ve Duygu oldu. Böylece MasterChef’te haftanın eleme adayları Celal, Sedat, Eray, Esra, Ayyüce ve Duygu oldu.