Masterchef birincisi şampiyonu kim oldu TV8 Masterchef canlı izle 100 bin TL'lik ödülü kim kazandı

Masterchef birincisi belli oluyor! 2018 Masterchef'te şampiyon kim oldu? TV8 Masterchef canlı izle 100 bin TL'lik ödülü kim kazandı? Final düzlüğünde rekabetin giderek kızışmaya başladığı TV8 Masterchef'te şampiyon kim oldu? sorularına yanıt aranıyor. TV8'de birbirinden dişli rakiplerin yemek alanında kıyasıya marifetlerini gösterdiği Masterchef Türkiye adlı yarışma programında final heyecanı yaşanıyor. TV8'de yemek konusunda kendine güvenen ve iddiasını ortaya koyan yarışmacıların mücadelesinin ekrana taşındığı Masterchef Türkiye isimli yarışma programında nihayet final haftasına gelindi. TV8 Masterchef Türkiye'de sergiledikleri başarılı performanslar sonucunda 4 isim birinci olmak hedefiyle final haftasında yarışmaya layık görüldü. Final koltuğuna oturmaya hak kazanan 4 ismin şampiyon olabilmek noktasında birbirleriyle son derece çetin geçecek bir savaşın ortasında bulacakları TV8 Masterchef'te şampiyon kim olacağı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yarı finalde Hakan'ın elenerek veda ettiği yarışmada 100 bin TL'lik ödülün sahibi bu akşam belli olacak. Masterchef birincisi son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.



TV8 MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYON KİM OLDU?



Jüri kadrosunda Hazer Amani, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu gibi yemek alanında uzmanlık sahibi olan isimlerin bulunduğu Masterchef Türkiye isimli yarışma programında; yarışmacı adayları en iyi performansı gösterebilmek adına hünerlerini sergiliyor. Televizyon ekranlarında her hafta heyecan ve gerilim fırtınası estiren Masterchef Türkiye'de final zamanı geldi. Aylar boyunca azim, hırs ve rekabet duygularıyla bilenerek yarışan ve final koltuğuna yerleşen 4 yarışmacı için ödülün 100 bin TL olduğu açıklandı.



MASTERCHEF TÜRKİYE 100 BİN TL'LİK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI? BİRİNCİ İSİM...



Masterchef Türkiye'nin finaline adını yazdıran; Burcu, Uğur, Meltem ve Kerem yarışmanın galibi gelebilmek hayaliyle 100 TL'lik ödülün sahibi olabilmek için yapabileceklerinin en iyisini ortaya koyacaklar. Yarışmacı ve jüri üyelerini olduğu kadar ekran başındakileri de final heyecanını yaşarken gözler hangi ismin şampiyon olacağına çevrildi. TV8 Masterchef'te şampiyon kim oldu, 100 bin TL'lik ödülü kim kazandı? şeklinde sorgulamalar son sürat devam ettiriliyor. 17 Aralık Pazartesi tarihinde yayınlanacak 31.bölümde yarışmanın Masterchef Türkiye birincisi ilan edilecek.







MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ



HAZER AMANİ

Hazer Amani, TED Ankara kolejinden sonra ODTÜ’de sosyoloji okudu. Daha sonra Güney Afrika’da Cordon Bleu’de aşçılık eğitimi aldı.



Okulunu birincilikle bitirip Güney Afrika’da çalışmaya başladı. Cape Wine Academy‘de 4 yıllık bir program olan dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği de okudu. 9 senesini geçirdiği Güney Afrika’dan 2010 yılında İstanbul’a döndü ve Chilai adlı restaurantın Executive Chef i olarak çalıştı. 2011 yılının “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı.



SOMER SİVRİOĞLU

1971’de İstanbul’da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye’de kaldıktan sonra Avusturalya’ya taşındı.



Restorancılığa annesinden aldığı eğitimler ile başladı. Uzun yıllar annesinin yanında çalışan Somer Sivrioğlu, öğrendiklerinin üzerine her geçen gün eklemeler yaptı. 25 yaşında kuzeni ile birlikte Sydney’de restaurant açtı.



Köşe yazarlığı da yapan Somer Sivrioğlu , ayrıca radyo programı olan Lezzete Yolculuk’u sundu. En iyi et, en iyi restorant, en iyi lezzet ödülü gibi birçok dalda ödül aldı.



Sydney'li restaurant sahibi ve aşçı Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapıyor.



MEHMET YALÇINKAYA

1974 Bolu doğumlu Yalçınkaya, kariyer yolculuğunda Fransa’dan İtalya’ya Katar’dan Almanya’ya Cruise ile Yunanistan’a kadar dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Türkiye’de de Bodrum’dan İstanbul’a varana dek birçok otel ve Restoranın mutfak şefliğini yaptı.



2018 TÜRES tarafından düzenlenen Türkiye Lezzet Ödüllerinde 500 bin kişinin üzerinde halk oylaması sonucunda En iyi Şef Ödülü,



2012 Dünya Aşçılar Olimpiyatları Gümüş Madalya



Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Captan



Euroturkchefs Culınary Team Takım Kaptanlığı



Berlin -Almanya



Dünya Aşçılar olimpiyatları A kategorisi Dünya



2008 Üçüncülüğü - Erfurt – Almanya



Euroturkchefs Team Merit diploma Takım Halinde



Erfurt – Almanya



Oteller arası Amasya Osmanlı Saray yemekleri yarışması



1988–2008 Merit diploma Amasya- Türkiye



İstanbul Mutfak Ensitüsü Chef Düello –İstanbul -



Chef 8 Organizasyonu Mansiyon- Ankara



Lezzet fırtınası gurme Ritüeli – Wow Hotels – İstanbul