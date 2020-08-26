Masterchef eleme potasına kimler gitti? Masterchef'te dün akşam kim kazandı?

26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:03 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:03

MasterChef dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. 16 yarışmacının mücadele ettiği Masterchef'te dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer Şef Çin mutfağı lezzetlerini yarışmacılardan istedi ve ilk takım dokunulmazlığını alan kırmızı takım oldu. Programın sıkı takipçileri Masterchef'te dün akşam kimin kazandığını merak ediyor. Mavi ve kırmızı takımın dokunulmazlık için mücadele ettiği gecede zaman zaman gergin anlar yaşandı. Peki Masterchef eleme potasına kimler gitti? İşte Masterchef'te dün akşam yaşananlar...

Ekranların en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de final turunda başarılı olarak ana kadroya katılan ve mavi – kırmızı takım olarak 2'ye ayrılan 16 yarışmacı arasındaki mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef'te dün akşam dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım, mavi takımı bireysel dokunulmazlık oyununa ve eleme adaylığı potasına gönderdi. MasterChef eleme potasına giden adaylar ve dün akşam yayınlanan son bölümde bireysel dokunulmazlığı kimin kazandığına ilişkin detaylar...

Jüri üyeleri yarışmacılardan Çin mutfağından lezzetler yapmalarının istedi. Başlangıç menüsü olarak sebzeli wonton çorba isten şefler sırasıyla Çin pilavı, Ballı zencefilli tavuk, Çin böreği, Moğol usulü et, İstiridye soslu brokoli ve kuşkonmaz, Kızarmış dondurma yemek listesini verdi.

40 dakika gibi kısa sürede yemekleri çıkaran iki takım da oylama heyecanı yaşadı. Ancak Özgül'ün kaptan olduğu kırmızı takım, mavi takıma karşı ezici bir üstünlükle oyunu kazandı.

MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA KİMLER GİTTİ?

MasterChef'de kaybedilen ilk oyununun ardından Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynamaya gitti. Haftanın ilk dokunulmaz olan ismi Gülşah Suna oldu. Gülşah yaratıcılığına güvendiği Emir'i eleme potasına soktu.

Masterchef'te haftanın ikinci eleme adayı takım arasında yapılan oylamanın ardından belli oldu.

Dört oy alan Ebru ve Ayyüce'nin kaderini Gülşah belirledi. Gülşah verdiği oylarla Ayyüce'yi eleme potasına gönderdi.

İlk takım oyununu kaybeden Mavi takımda eleme potasına giden Emir ve Ayyüce oldu.

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımların arasında oynanan dokunulmazlık oyununda en fazla başarılı yemeğe sahip olan kırmızı takım dokunulmazlığı kazanarak mavi takımı bireysel dokunulmazlık oyununa gönderdi. Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından yapılması istenen yemeği mavi takımdan GÜLŞAH yaparak bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

Bu safhanın da ardından mavi takım yarışmacıları arasında eleme adayı oylaması yapıldı. Bireysel dokunulmazlık sahibi Gülşah eleme adayı olarak EMİR'i seçti. Yarışmacılar arasında tartışmalı geçen oylama da en fazla eleme oyunu alan yarışmacı AYYÜCE oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Özgül (Kaptan)

Barbaros

Furkan

Tanya

Esra

Serhat

Celal

Sefa

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Uğur (Kaptan)

Emir (Eleme adayı)

Berk

Duygu

Eray

Gülşah

Ebru

Ayyüce (Eleme adayı)