MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de, sezonun ilk elenen ismi belli oldu. Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde ise kaptanlık heyecanı yaşandı. 'MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu mu?' sorusu, programın dün akşam yayınlanan bölümünü kaçıranlar tarafından gündeme geldi. Peki MasterChef kim elendi? İşte MasterChef Türkiye'de elenen ve kaptanlık oyununu kazanan isimler

MasterChef Türkiye'nin Pazar akşamı ekranlara gelen bölümünde, hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunları sonrasında elenen isim belli oldu. Yarışmanın dün akşam yayınlanan 55. bölümünde ise kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar mavi ve kırmızı takımlarda kaptan olabilmek için kıyasıya mücadele etti. İşte Masterchef Türkiye'de yaşananlar...

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef'te eleme günü Mehmet, Danilo ve Somer şefler, eleme potasındaki yarışmacılardan siyah sarımsak ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapmalarını istedi. Jüri şefler, eleme adayları tarafından yapılan yaratıcılık yemeklerini tattı ve tadım sonrası eleme potasından çıkan 3 isim Büşra, Dilan ve Gamze oldu.

Potadan çıkamayarak ikinci etapta karşı karşıya gelen 3 yarışmacı ise Şeyma, Kaan ve Fatma Nur oldu. Şeyma, Kaan ve Fatma Nur, Somer Şef'in imza yemeği kadayıflı karidesi en iyi yapan olmak için mücadele verdi.

İkinci etabın sonunda da eleme adaylarının hazırlamış olduğu yemekler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı. Şeflerin tadım safhasının ardından 2022 MasterChef hayallerine veda eden isim Şeyma Müjdeci oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım kaptanlığı için şeflerin verdiği yemeği en iyi şekilde yapan yarışmacılar takım kaptanı olmak için ellerinden geleni yaptılar.

MasterChef Türkiye'de bu hafta mavi takıma kaptanlık yapacak isim Metin oldu.Metin mavi takıma Melih, Büşra, Yağız, Onur, Görkem, Serpilay, Dilan ve Burak'ı seçerek takımını oluşturdu..

Bu hafta kırmızı takıma kaptanlık yapmaya hak kazanan isim Kıvanç oldu.Kıvanç takımına Çağatay, Gamze, Tayfun, Barış, Ayaz, Kaan, Fatma Nur ve Burak Kaya'yı seçti.