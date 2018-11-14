MasterChef kim elendi Murat kovuldu mu Masterchef Türkiye'de Murat elendi mi son bölüm izle

MasterChef kim elendi Murat kovuldu mu? Gündemde yer alan isim MasterChef Türkiye'de Murat elendi mi? MasterChef son bölüm izleme linki TV8’de! Sevilen ve ilgiyle izlenilen program MasterChef Türkiye son bölümde heyecan yaşandı. MasterChef Murat kimdir kaç yaşında? Neler oldu gelin birlikte bakalım. MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz akşam ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasının finalinde Uğur, Kerem ve Melten en iyi lazanyayı yapmak için mücadele etti. Ancak MasterChef Türkiye'de Murat, yarışmacı arkadaşlarını ve şefleri çileden çıkarttı. MasterChef Türkiye'nin jürisi profesyonel şefler Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu, aralarında toplanarak Murat Öztürk'ü diskalifiye etme kararı aldı. Jüri üyeleri Murat kararıyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada, şunları söylediler: "Bugün üzücü olaylar yaşadık. Aslında bunun geçmişi de var. Biz buraya tanıdığımız, bildiğimiz şefleri çağırdık. Ancak bugün yaşadıklarımız bizleri çileden çıkartacak noktaya getirdi. Konuklarımıza karşı tutumundan, dışarıda yemek yaparken misafirlerimize karşı olan tutumundan dolayı bu kararı aldık. İşte MasterChef kim elendi Murat kovuldu mu MasterChef Murat kimdir sorularının yanıtları star.com.tr’de…

MASTERCHEF MURAT KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Murat Özdemir, 1973 yılında Bolu’da dünyaya geldi. Aşçı bir aileden gelen Murat Özdemir’in kendisi de aşçılık yapıyor. İlk evliliğinden 16 yaşında bir kızı olan yarışmacı, fitness sporuyla ilgileniyor ve gezmeyi çok seviyor. Daha önce de Yemekteyiz yarışmasına katılan Murat Özdemir, sunucu Onur Büyüktopçu’nun sözünü sık sık kestiği için yarışmadan kovulmuştu. MasterChef Türkiye yarışmacısı olan Murat Özdemir kırmızı takımda performans sergiliyor. Yaptığı davranışlarla juri üyelerini kızdıran yarışmacı gerginliklere neden oluyor.

MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz akşam ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasının finalinde Uğur, Kerem ve Melten en iyi lazanyayı yapmak için mücadele etti. Ancak MasterChef Türkiye'de Murat, yarışmacı arkadaşlarını ve şefleri çileden çıkarttı.

Stüdyonun üst kısmından sürekli bağıran ve garip hareketler yapan Murat, başta jüri olmak üzere herkesi sinirlendirdi. Murat Öztürk yaptığı hareketlerin ardından stüdyodan kovuldu. Ancak jürinin sabrını taşıran Murat için şok bir karar alındı.

MURAT DİSKALİFİYE EDİLDİ

MasterChef Türkiye'nin jürisi profesyonel şefler Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu, aralarında toplanarak Murat Öztürk'ü diskalifiye etme kararı aldı. Jüri üyeleri Murat kararıyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada, şunları söylediler: "Bugün üzücü olaylar yaşadık. Aslında bunun geçmişi de var. Biz buraya tanıdığımız, bildiğimiz şefleri çağırdık. Ancak bugün yaşadıklarımız bizleri çileden çıkartacak noktaya getirdi. Konuklarımıza karşı tutumundan, dışarıda yemek yaparken misafirlerimize karşı olan tutumundan dolayı bu kararı aldık.

"SABRETTİK, DÜZELECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK AMA OLMADI"

Oybirliğiyle bu kararı aldık. Murat'ın yaptıkları MasterChef Türkiye'yle bağdaşan hareketler değil. Bir süre buna sabrettik ve düzeleceğini düşündük. Ama olmadı."

SURVIVOR 2019'DA MI YARIŞACAK?

Murat Öztürk ilk olarak TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programına katılmış ve oradan da sunucu Onur Büyüktopçu tarafından kovulmuştu. MasterChef'e katılan Murat yaptığı hareketlerle yarışmanın en dikkat çeken ismi olmuştu. Murat Öztürk'ün Survivor 2019 Türkiye- Yunanistan'da yarışacağı iddia edilmişti.