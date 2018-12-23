MasterChef kim kazandı 23 Aralık TV8 Canlı İzle MasterChef final Türkiye birincisi kim oldu Hakan mı Uğur mu? MasterChef Türkiye son bölümünde neler oldu? MasterChef final oyununu kim kazandı? MasterChef'te kim elendi? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. MasterChef Türkiye final gecesi ile bu akşam Tv8'de izleyicileriyle buluşacak. Heyecan dolu MasterChef final gününde yılın şefi seçilmiş olacak. MasterChef'te finale kalan iki isim Uğur ve Kerem kıya sıya yarışması izleyenleri ekrana kilitleyecek. MasterChef Türkiye'de zorlu haftaları geride bırakarak finale kalan Uğur ve Kerem yine şeflerin verdiği yemeği yapmaya çalışacaklar. Dünyanın en zorlu en heyecanlı yemek yarışması MasterChef, TV8 ekranlarında bu akşam canlı olarak yayınlanacak. MasterChef'te lezzet dünyasının önemli isimleri Somer Sivrioğlu, Hazer Amani ve Mehmet Yalçınkaya jüri koltuğunda oturmakta. 14 hafta sonunda sadece bir tanesi MasterChef olma hakkı kazanacak ve büyük ödülü kazanmış olacak. MasterChef Türkiye finali son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta. Bu akşam canlı yayın ile ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye'nin final bölümü adeta nefes kesecek. İzleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenen MasterChef Türkiye'nin birincisi kim olacak? Finale kalan iki yarışmacı Uğur ve Kerem arasından hangisi Türkiye'nin MasterChef'i seçilecek?



MasterChef Türkiye final bölümüyle bu akşam canlı yayın ile 20.00'de TV8'de...



TV8 MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYON KİM OLDU?



Jüri kadrosunda Hazer Amani, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu gibi yemek alanında uzmanlık sahibi olan isimlerin bulunduğu Masterchef Türkiye isimli yarışma programında; yarışmacı adayları en iyi performansı gösterebilmek adına hünerlerini sergiliyor. Televizyon ekranlarında her hafta heyecan ve gerilim fırtınası estiren Masterchef Türkiye'de final zamanı geldi. Aylar boyunca azim, hırs ve rekabet duygularıyla bilenerek yarışan ve final koltuğuna yerleşen 4 yarışmacı için ödülün 100 bin TL olduğu açıklandı.



MASTERCHEF FİNALİNDE KİMLER YARIŞACAK?



Master Chef Uğur

Mutfağa küçük yaşından beri ilgisi olan Uğur, bekar yarışmacılardan biri Bir idari yönetici olarak çalışıyor.





MasterChef Kerem

Kerem 25 yaşında ve aşçılık mezunu.



MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ



HAZER AMANİ

Hazer Amani, TED Ankara kolejinden sonra ODTÜ’de sosyoloji okudu. Daha sonra Güney Afrika’da Cordon Bleu’de aşçılık eğitimi aldı.



Okulunu birincilikle bitirip Güney Afrika’da çalışmaya başladı. Cape Wine Academy‘de 4 yıllık bir program olan dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği de okudu. 9 senesini geçirdiği Güney Afrika’dan 2010 yılında İstanbul’a döndü ve Chilai adlı restaurantın Executive Chef i olarak çalıştı. 2011 yılının “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı.



SOMER SİVRİOĞLU

1971’de İstanbul’da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye’de kaldıktan sonra Avusturalya’ya taşındı.



Restorancılığa annesinden aldığı eğitimler ile başladı. Uzun yıllar annesinin yanında çalışan Somer Sivrioğlu, öğrendiklerinin üzerine her geçen gün eklemeler yaptı. 25 yaşında kuzeni ile birlikte Sydney’de restaurant açtı.



Köşe yazarlığı da yapan Somer Sivrioğlu , ayrıca radyo programı olan Lezzete Yolculuk’u sundu. En iyi et, en iyi restorant, en iyi lezzet ödülü gibi birçok dalda ödül aldı.



Sydney'li restaurant sahibi ve aşçı Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapıyor.





MEHMET YALÇINKAYA

1974 Bolu doğumlu Yalçınkaya, kariyer yolculuğunda Fransa’dan İtalya’ya Katar’dan Almanya’ya Cruise ile Yunanistan’a kadar dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Türkiye’de de Bodrum’dan İstanbul’a varana dek birçok otel ve Restoranın mutfak şefliğini yaptı.



2018 TÜRES tarafından düzenlenen Türkiye Lezzet Ödüllerinde 500 bin kişinin üzerinde halk oylaması sonucunda En iyi Şef Ödülü,



2012 Dünya Aşçılar Olimpiyatları Gümüş Madalya



Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Captan



Euroturkchefs Culınary Team Takım Kaptanlığı



Berlin -Almanya



Dünya Aşçılar olimpiyatları A kategorisi Dünya



2008 Üçüncülüğü - Erfurt – Almanya



Euroturkchefs Team Merit diploma Takım Halinde



Erfurt – Almanya



Oteller arası Amasya Osmanlı Saray yemekleri yarışması



1988–2008 Merit diploma Amasya- Türkiye



İstanbul Mutfak Ensitüsü Chef Düello –İstanbul -



Chef 8 Organizasyonu Mansiyon- Ankara



Lezzet fırtınası gurme Ritüeli – Wow Hotels – İstanbul