MasterChef Türkiye kim kazandı? MasterChef kim seçildi?

06 Ağustos 2020 Perşembe 12:21 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 12:21

MasterChef kim seçildi? sorusu dün akşam ilk 16'ya kalan 3. yarışmacının kim olduğunu merak eden izleyicilerin gündeminde. Türkiye'nin en çok izlenen yemek yarışması MasterChef'te kim seçildiği izleyenler tarafından merak ediliyor. MasterChef'in bu hafta Çarşamba günü ekrana gelen 16. bölümünde bir ilk yaşandı. MasterChef'in ünlü şefleri değerlendirmeleri sonrasında üst tura kalmayı hak edecek 6 tabak bulamadıklarını açıkladı. MasterChef'in ikinci turunda ise 6 yarışmacı yerine 4 isim mücadele etti. Peki MasterChef Türkiye kim kazandı? MasterChef Türkiye'nin 3. yarışmacısı yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki MasterChef kim seçildi? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye, 5 Ağustos Çarşamba akşamı 16. bölümü ile ekrana geldi. MasterChef 2020 ana kadrosunu oluşturacak 16 yarışmacının kimler olacağı merak ediliyordu. MasterChef 2020 ana kadrosuna giren ilk iki yarışmacı Serhat Doğramacı ve Duygu Acarsoy olmuştu. Son bölümde ise MasterChef ana kadrosuna girmeye hak kazanan 3. isim belli oldu.

MASTERCHEF KİM SEÇİLDİ?

MasterChef Türkiye 2020'nin dün akşamki yarışında yarışmacılar önce pasta tartı yapmaya çalıştı. Şefler tarafından beğenilen 4 yarışmacı final turu için mücadele etti.

Özgül, Berker, Esra, Serhan arasında geçen osman meyveli tart yapılan yarışta en iyi yemeği çıkaran ve ana kadroda olmaya hak kazanan yarışmacı ÖZGÜL oldu.

16'ya çıkan ilk yarışmacı Serhat, ikinci yarışmacı Duygu olmuştu.

MASTERCHEF'TE İLK YAŞANDI!

Yarışmacılar bugün ilk turda orman meyveli tart yaparak yarıştı. Yarışan isimler arasından 6 yarışmacının bir üst tura kalması gerekiyordu. Ancak şefler istedikleri yemekleri yapan 6 yarışmacının olmadığını açıkladı.

Şef Somer Sivrioğlu, "İlk defa bugün 6 tabağa ulaşamadık. Sadece 4 tabağı beğendik" dedi. MasterChef'in jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmelerinin ardından ikinci aşamaya kalmayı başaran isimler ise Özgül, Berker, Sedat ve Seda oldu.

MASTERCHEF 2020'DE FİNAL TURUNU GEÇEN 3. YARIŞMACI KİM OLDU?

İkinci turda ise Özgül, Berke, Sedat ve Seda bu defa şeflerin istediği zeytinyağlı vegan bir yemek yaparak yarıştı.

Herkesin elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığı zorlu mücadelenin kazananı MasterChef Özgül oldu. Böylece Özgül Coşar, MasterChef 2020'de ilk 16 yarışmacı arasına girmeyi başardı.

MASTERCHEF 2020 FİNAL TURUNDA ELEME SİSTEMİ NASIL OLACAK?

MasterChef Türkiye 2020'de final turu ile birlikte elemelerin nasıl olacağı belli oldu. Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye final turu hakkında bilgi verdi. MasterChef 2020'de final turuna kalan 28 kişi, 14 kişilik iki gruba ayrıldı ve bu iki grup içinden bu hafta sonuna kadar sekiz kişi MasterChef ana kadrosu içine girecek şekilde yarışmaya başladı.

MasterChef Türkiye final turunda her gün iki farklı yemek yapılacak. İlk aşamada klasik bir yemek yapılacak ve o yemeği yapan en iyi altı kişi seçilecek; ardından bu altı kişi arasında da mini bir final yapılacak ve günün kazananı belli olacak.

Günün kazananı, MasterChef 2020 ana kadrosuna dahil olan kişi olacak. Bu yarışmacı, kazanan önlüğü alarak hem ana kadroyu garantilerken hem de yukarıdan diğer rakiplerini izleyebilecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de üçlü düellolar sonunda MasterChef Türkiye final turuna şu yarışmacılar kalmıştı:

Selin Aydın, Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Walison Fonseca, Celal Sarıgül, Sedat Tuncer, Ayyüce Kamit, Berker Başmanav, Sefa Okyay Kılıç, Gülşah Suna, Arem Yüce, Furkan Yalçın, Esra Tokelli, Kayhan Özekin, Özgül Coşar, Berk İlter, Duygu Acarsoy, Büşra Uygur, Tanya Kilitkaya, Emir Elidemir, Emel Günoğlu, Didem Devay, Dilara Türüt, Rezzan Atan, Uğur Yılmaz Deniz, Eray Aksungur, Çağla Levent, Ebru Has.

MASTERCHEF 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef'in bu akşam ekranalra gelecek bölümünde büyük mücadelenin ardından 1 yarışmacı daha ilk 16'ya kalacak.



