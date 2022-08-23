MasterChef Türkiye yarışmacısından üzücü haber! Gözyaşlarına boğuldular

Ana kadro seçmelerinin tamamlandığı MasterChef Türkiye'nin son yayınlanan bölümüne 2021 yarışmacıları konuk oldu.

Önlüklerini yeni sezon yarışmacılarına devretmek için gelen yarışmacılardan Hamza Mercimek'in olmaması dikkat çekti. Mercimek'in neden gelmediğini açıklayan Burcu, arkadaşının böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini söyledi.

Programa evinden görüntülü olarak bağlanan Hamza, böbreğindeki ağrı yüzünden hastaneye gittiği ve iki böbreği iflas ettiği için diyalize bağlanacağını öğrendiğini anlattı.

Mercimek, "Rahatsızlığımdan dolayı dışarı çıkamadığım için yanınıza gelemedim. Annem böbreğini verecek, ameliyat sürecine hazırlanıyoruz." dedi.

Annesinin kendisine böbreğini vereceğini söyleyen Mercimek, "Haftanın üç günü diyaliz tedavisi alıyorum. Tedavisi olan bir şey. Annem beni doğurdu, annem bana can verecek. Böbreğinin birini bana veriyor. Ameliyat hazırlıklarına başladık. İnşallah güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Hamza Mercimek'in sözleri karşısında duygulanan şefler ve yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı.