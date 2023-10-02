MasterChef All Star'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde haftanın elenen yarışmacısı belli oldu. Eleme potasında yer alan Batuhan, Kıvanç, Esra, Barış, Uğur, Tanya ve Eren ilk turda porçini mantarı ve tereyağı ile lezzetli bir yemek yapmak için mücadele verdi. Bu haftanın eleme adayı olan üç isim ilk turda potadan çıkarken, 2 isim eleme finaline kaldı. Peki MasterChef'te dün eleme finaline kimler kaldı? MasterChef 1 Ekim 2023 kim elendi? İşte yarışmaya veda eden isim

MASTERCHEF'TE DÜN ELEME FİNALİNE KİMLER KALDI?



MasterChef All Star'ın 1 Ekim tarihli son bölümünde, eleme potasında yer alan Batuhan, Kıvanç, Esra, Barış, Uğur, Tanya ve Eren ilk turda porçini mantarı ve tereyağı ile yaratıcı yemek yapmak için mücadele verdi.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri süre sonunda yarışmacılar oldukça farklı yemekler ortaya çıkardı. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonrası ilk tur sonunda yukarı çıkan isimler; Eren, Barış, Esra oldu. Diğer yarışmacılar ise bu kez kader turunu oynamak için siyah önlüklerini giyerek yeniden tezgah başına geçti.

MASTERCHEF 1 EKİM 2023 KİM ELENDİ?



Heyecanlı ve gergin geçen turun sonunda sürenin bitmesiyle birlikte yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. Tadım yapan şefler oy birliği ile final eleme etabından geçen ilk yarışmacılar Batuhan ve Kıvanç oldu. Bu haftanın eleme adayı olan üç isim ilk turda potadan çıkarken, eleme finaline Tanya ve Uğur kaldı.

Gecenin sonunda şeflerin oylaması ile bir isim MasterChef All Star sezonuna veda etti. MasterChef All Star'dan elenen isim Uğur oldu.

Elenen yarışmacının "Ben elimden geleni son ana kadar yaptım, son dakikaya kadar pes etmedim. Burada olmayı da çok istemezdim. Tamamen gururum kırıldı" sözleri dikkat çekti.