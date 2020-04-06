Media Liven 'Bilgi Anketi - Radyo Dinleyicisi araştırması'

Bu zor günlerde başta Reklam verenler olmak üzere tüm sektöre ışık tutacağı düşünülen ve Radyonun insanların hayatındaki önemini bir kez daha ortaya koyan araştırma sonuçları aşağıdaki gibidir;
1- Geçen hafta içinde radyo dinlediniz mi?
Katılımcıların;
%47’si - Her gün,
%30’u - Hemen hemen her gün,
%4’ü - Dinlemedim cevabını vermiş.
2- Geçen hafta radyo dinlediğiniz gün hangi sıklıkla dinleme yaptınız?
Katılımcıların;
%25’i - 1-2 Saat,
%24’ü - 4 Saatten Fazla cevabını vermiş
%12’si - 3 - 4 Saat cevabını vermiş
3- Geçen hafta radyo dinlediğiniz gün hangi saatlerde dinleme yaptınız?
Katılımcıların;
%20’si - 07.00 – 09.00,
%20’si - 17.00 – 19.00,
%8’İ - 11.00 – 13.00 cevabını vermiş
4- Geçen hafta nerede radyo dinlediniz?
Katılımcıların;
%42’si - Ev,
%38’i - Araç (otomobil toplu taşıma)
%1’İ - Dışarıda cevabını vermiş
5- Geçen hafta radyo dinleme sebebiniz neydi?
Katılımcıların;
% 30’u - Eğlenme,
% 30’u - Bilgilendirme (Haber, Ekonomi, Gündem)
%4’ü - Diğer cevabını vermiş.
6- Geçen hafta hangi cihazlardan radyo dinlediniz?
Katılımcıların;
%40’ı - Telefon, Tablet,
%32’si - Araç (otomobil toplu taşıma)
%6’sı - TV cevabını vermiş.
7- Corona virüs salgınından sonra günlük radyo dinleme süreniz arttı mı?
Katılımcıların;
%57’si - Hayır Değişmedi,
%6’si - Evet 30 Dakika ve Altı cevabını vermiş.
8- Corona virüs salgını hakkında bilgi kirliliğinin en fazla olduğunu düşündüğünüz mecra hangisidir?
Katılımcıların;
%43’ü - Sosyal Medya,
%27’si - İnternet Haberleri,
%3’ü - Radyo cevabını vermiş.
9- Gündem ile ilgili haberler için hangi kaynaklara güvenirsiniz?
Katılımcıların;
%38’i - Radyo,
%23’ü - Televizyon,
%9’u - Gazete cevabını vermiş.
10- Hangi program yapımcılarına güvenirsiniz?
Katılımcıların;
%57’si - Radyo Programcısı,
%2’i - İnternet Fenomeni cevabını vermiş
Her hesap sahibi yalnızca 1 sefer anket doldurmuştur.
Her hesap sahibi yalnızca 1 sefer anket doldurmuştur. Ajansı Media Liven tarafından hazırlanan "Bilgi Anketi- Radyo Dinleyicisi" araştırması
Not:
Çalışma yalnızca Google üzerinden bu platformda hesabı olanlar tarafından cevaplanmıştır.