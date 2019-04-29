Mehmet Ali Erbil ilk kez görüntülendi sevgilisi kim? Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Alisa Nasya kaç yaşında? Evindeki banyoda geçirdiği beklenmedik kaza sonrası hastaneye kaldırılan ve kaçış sendromu hastalığına yeniden yakalanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra fizik tedavi görürken sevgilisi Alisa Nasya ile sohbet ederken görüntülendi.Mehmet Ali Erbil'in keyifli ve sempatik hali hayranlarını sevindirdi. Ünlü isme destek mesajları yağarken bir taraftan da Alisa Nasya ile ilgili bilgeler araştırılmaya başlandı.

ALİSA NASYA KİMDİR?

Hastanede gördüğü tedavi sürecinin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Mehmet Ali Erbil, son halinin yanında genç sevgilisi Alisa Nasya da merak ediliyor.

22 yaşındaki Alisa Nasya ile 62 yaşındaki Erbil ile internet üzerinden tanıştığı bilgiler arasında. Alisa Nasya’nın "Traveller Freelance Model" olarak çalışıyor.

Ünlü şovmenle çekildiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Alisa Nasya, Mehmet Ali Erbil’in tedavi sürecinde şu sözleri yazmıştı:

Nasıl başlayacağım sözlerime bilemiyorum hayatıma kattığın onca güzel şey, onca hayaller iyi kötü her anımda yanımda oluşun 'Şubatta doğum günümü kutlayacağız' demiştin, isyan etmiyorum. Çünkü kalbinin güzelliğini ben biliyorum. Bu da bir imtihan ney yani dileğim gerçekleşmeyecek mi? Söz vermiştin hep yanımda olacaktın. Ben senin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum hadi hepimiz seni bekliyoruz ne olur dayan ve kalk eskisinden daha güçlü olarak.

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?

Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Dedesi Kürt Şeyh Es'edê Erbîlî 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiştir ve Menemen olaylarına karıştığı için idam edilmiştir.

Babası Sadettin Erbil'den Okan, Mustafa ve Yeşim adlarında kardeşleri vardır. Türkmen kökenli, Tiyatro ve sinema oyuncusu Sadettin Erbil'in ikinci oğlu olan Mehmet Ali Erbil'in, annesi Yurdagül Eken babasından boşanıp bir subayla evlendiğinde İstanbul'da başlayan ortaokul hayatı, Balıkesir'de devam eder, Ankara'da biter. 14 yaşına ve lise çağına geldiğinde, üvey baba yanında daha fazla kalamayacağı anlaşılır. Ve yatılı okul formülünde karar kılınır.

1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde 16 yaşındayken hocası Cüneyt Gökçer tarafından Küheylan oyunun başrolüne seçilir. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandığinda daha 17 yaşındaydı..

Buradan mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta 'Küheylan' olmak üzere birçok oyunda oynadı . 21 yaşına geldiğinde hayatının akışını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. Ya Ankara'da kalıp tiyatro oyunculuğuna devam edecek ya da İstanbul'dan aldığı müzikal tekliflerini değerlendirecektir. İkincisini yapar ve Devlet memurluğundan istifa eder , bugünkü Mehmet Ali Erbil portresi yavaş yavaş şekillenir. ''Memurluktan bir ayda kazandığı parayı, müzikallerden bir gecede alıyordu artık.

Televizyona ilk adımımı atmamı sağlayan, hem sunucu, hem de show-man olarak beni ilk keşfeden İzzet Öz'dür. Onunla birlikte televizyon maceramız başladı. Daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT'de 'Metronom' adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı. Daha sonra Star TV ve ATV'de dizi, Show Tv' de de program yaptı.

Babası sinemacı olduğu için genç yaşta dublajla da tanışmış ve severek yapmıştır.

Kanal D'de yayınlanan yarışma programı "Çarkıfelek" ve ATV'de uzun bir süre yayınlanan "Tatlı Kaçıklar" dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, "Harakiri" ve "Hababam Sınıfı Güle Güle" adlı filmlerle beyazperdeye geçti. Son dönemlerde, Sinan Çetin'in "Bay E", Gani Müjde'nin "Kahpe Bizans", Ömer Uğur'un yönettiği "Hemşo" adlı filmlerde rol aldı. TRT'de yayınlanan "Bir Başka Gece" adlı programın sunuculuğunu yaptı. 1985'de İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı.

ATV'de canlı yayınlanan Ya Şundadır Ya Bunda adlı programı sunarken yaptığı RTÜK yasasına uygun olmayan hareketinin ardından televizyon programlarına ara vermiştir. Daha önce Emel Sayın'la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır.