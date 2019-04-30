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Mehmet Bozdoğan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Bozdoğan nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Kanal D’de geçtiğimiz haftalarda yayınlanmaya başlayarak büyük bir değeni toplamaya başlayan Leke dizisi büyük bir ilgiyle takip edilmeye başlandı. Leke dizisinde ‘Birkan’ karakterini canlandıran Mehmet Bozdoğan izleyicilere tarafından büyük beğeni toplayarak arama motorlarında ve sosyal medyada takip edilemeye başlandı. “Mehmet Bozdoğan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Bozdoğan nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?” sorularına yanıt aranıyor. Mehmet Bozdoğan 1977 yılından Berlin’de doğmuştur. Almanya’da başlayan oyunculuk eğitimlerine Türkiye de devam etmiştir. İşte ayrıntılar...

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Mehmet Bozdoğan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Bozdoğan nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Sorularına yanıt aranıyor. Kanal D’de ekranlara gelen Leke dizisi her bölümüyle hayran kitlesini de genişletiyor. Leke dizisinin dikkat çeken isimlerinden biri de genç oyuncu Mehmet Bozdoğan... Dizide Birkan Atılgan karakterini canlandıran Bozdoğan, Çok zeki ama zekasını kötülüğe kullanan kirli bir polis. Yaptığı her eylemde son derece sistemli ve dikkatli... Empatiden yoksun. Çevresindeki tüm insanları kendi kontrolünde tutmak istiyor. Mehmet Bozdoğan 1977 yılından Berlin’de doğmuştur. Almanya’da başlayan oyunculuk eğitimlerine Türkiye de devam etmiştir. Birçok dizi ve sinema filminde yer alan oyuncu, Öyle Bir Geçer Zaman ki , Koyu Kırmızı , Wolfs Revier,  Der Kriminalist dizilerinde yer almıştır. İşte detaylar...

MEHMET BOZDOĞAN KİMDİR?

Mehmet Bozdoğan 1977 yılından Berlin’de doğmuştur. Almanya’da başlayan oyunculuk eğitimlerine Türkiye de devam etmiştir. Birçok dizi ve sinema filminde yer alan oyuncu, Öyle Bir Geçer Zaman ki , Koyu Kırmızı , Wolfs Revier,  Der Kriminalist dizilerinde yer almıştır. Oyuncu 2017 yılında senarist Beril Köse ile dünya evine girmiştir. Çukur dizisinde Serdar karakterini canlandırarak tanınan Bozdoğan, Vurgun dizisinde de rol aldı. Bozdoğan son olarak Leke dizisinde rol almaya başladı.

Mehmet Bozdoğan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Leke (Birkan) (TV Dizisi)

2019 – Vurgun (Rasih) (TV Dizisi)

2018 – Çukur (Serdar) (TV Dizisi)

2017 – Payitaht Abdülhamid (Mehmed Paşa) (TV Dizisi)

2017 – Sevda’nın Bahçesi (Hamdi) (TV Dizisi)

2015 – Macho Man (Sinema Filmi)

2015 – Kurtlar Vadisi Pusu

2012-2015 – Karadayı (Berdan)

2012 – Gözetleme Kulesi (Şef) (Sinema Filmi)

2012 – Koyu Kırmızı (Hasan)

2012 – Ağır Roman Yeni Dünya (Haldun) (TV Dizisi)

2012 – Zenne (Sinema Filmi)

2007 – Der Kriminalist

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Ekber)

 

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