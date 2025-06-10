Melis Babadağ'dan Akşam TV'ye samimi açıklamalar

Merve Yılmaz Oruç'un sunduğu Sormam Lazım her pazar akşamı yeni konuklarıyla Akşam TV YouTube kanalında izleyici ile buluşuyor. Bu haftaki konuğu ise Melis Babadağ oldu. Küçüklüğünden beri resim de yapan sevilen oyuncu, Güneşin Başına Gelen Bir Durum adlı sergisiyle DG Art Project'te sanatseverlerle buluşuyor. Babadağ, Sormam Lazım'da hem resim serüveni hem yeni projeleri hem de oyunculuk kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

ELİMDE KALEMLE DOĞMUŞUM

Çok küçük yaşlardan beri resim yaptığını söyleyen Babadağ, "Elimde kalemle doğmuşum diyebilirim. Kendimi kaybedercesine resim yapıyormuşum. Üniversitede güzel sanatlarda okumaya karar verdim. Orada teknik bölümler hoşuma gitti. İç mimarlık bölümünü ilk sıraya yazdım. Yetenek sınavında binlerce kişi arasından birinci oldum. Çok severek okudum. Resim okumayı akademik olarak düşünmedim çünkü o benim yaptığım bir şeydi zaten. Uzun yıllar iç mimarlık yaptım tabii... Aslında TV'de olma hayalim yoktu. Ama hayat şartları, bu işin cazibesi ve devlet tiyatrocularının olduğu bir casttan teklif gelince bir denemek istedim. Resmi bu dönemde kendimce yaptım. Bir dönem kurak geçti. Ondan sonra bir şeyler birikiyor herhalde ve çağlayan gibi akmaya başlıyor, kimse seni durduramıyor... En sonunda burada yıllardır hayalini kurduğum ve üzerine çalıştığım geniş çaplı koleksiyonumu sergileme şansı buldum." şeklinde konuştu.

KENDİMİ DİZGİNLEMEK ZORUNDA KALDIM

Rüzgarlı Pazar dizisi ile de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Babadağ, yeni projesi hakkında şunları aktardı: "Bir Mustafa Kutlu hikayesi... Benim için farklı bir iş oldu. Yozgat şivesi öğrendim. Aile Yozgat'tan İstanbul'a geliyor. Benim karakterim, Ganime. 2000'li yıllarda geçiyor hikaye. Çok içeriden dokunan bir hikaye. Senaristlerimiz çok iyi yazmış. Yönetmenimiz Berat, çok güzel aktarıyor olayı... Kaba montajı gördüm daha da heyecanlandım açıkcası. Bir sette ilk defa bunu yaşadım. Oyuncu sahneye başlamadan, duyguya girmeden önce bir hazırlık yapar. O duygu taşmasın, yerinde olsun diye kendimi dizginlemek zorunda kaldım."

ALT TARAFI BİR DİZİDE OYNUYORDUK

Pis Yedili dizisinin kariyer işi olduğuna vurgu yapan Babadağ, o süreçte şöhretten dolayı zorlandığını dile getirdi: "Pis Yedili'den sonra tanınırlığımız arttı. Yolda yürümenin zor olduğu dönemlerden biri idi. Kendimi eve kapatıp, "Neler oluyor" dediğim, korkutuğum bir süreçti. Şimdi o zamanki gibi değil. Şöhret algısı o dönemde başkaydı. Oyuncuları gördüklerinde insanlarda ekstra bir şey oluyordu. Şimdi herkes ünlü. Daha rahatsız. İşin ulaşılmazlığı kaçtı. İyi de oldu... Bunu bir serzeniş olarak söylemiyorum. Bence çok iyi oldu. O aşırı anlam yükleme oluyordu. Bu beni ürkütmüştü. Alt tarafı ekranda bir dizide oynuyorduk yani..."

AYKUT ENİŞTE 3 İÇİN NİYET VAR

Ayku Enişte filminde Cem Gelinoğlu ile birlikte rol alan ve büyük bir hayran kitlesi de edinen Babadağ, "Üçüncüsü gelecek mi?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Yazar ya da yapımcı değilim. Ancak yıllardır bir istek ve niyet var. Cem'de istiyor. Ancak devam filmlerini beğendirmek ya da aynı dinamizmi yakalamak zor. Bir sırf tuttu diye ticari bir amaçla da devam edelim düşüncesi yok. Yapacaksak yine aynı ruhla ve yine güldürecek bir şey olmalı. Dolayısıyla niyet var, onun içine sindiğinde inşallah yeniden buluşuruz."

Gazeteci Merve Yılmaz Oruç'un sunduğu Sormam Lazım, her Pazar 20.00'da AKŞAM TV YouTube kanalında sanatseverleri ekran başına davet ediyor.

Bölümün tamamını izlemek için;

https://youtu.be/mh2rAHnsJvQ?si=Z_nmEDnoALv_P9kx