İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2023 Cumartesi / 5 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8774
  • EURO
    19,9124
  • ALTIN
    1099.08
  • BIST100
    5058.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Meltem Cumbul'un 40 bin dolarlık bağışı yalan çıktı!
Medya

Meltem Cumbul'un 40 bin dolarlık bağışı yalan çıktı!

Meltem Cumbul Halk TV'ye bağlanarak 40 bin dolarlık bağış açıklamıştı. Ancak işin aslı, ABD'den gelen açıklamayla ortaya çıktı.

25 Şubat 2023 Cumartesi 13:58 - Güncelleme:
Meltem Cumbul'un 40 bin dolarlık bağışı yalan çıktı!
ABONE OL

ABD'den Halk TV canlı yayına bağlanan Meltem Cumbul, 40 bin dolar bağış yaptığını açıklamıştı. İşin aslı farklı çıktı.

Cumbul'un aslında New York'ta depremzedeler yararına katıldığı bir konserde toplanan 40 bin doları kendi bağışıymış gibi açıkladığı ortaya çıktı.

Konuya ilişki konder organizasyonunu yapan kuruluştan bir açıklama yapıldı. Cumbul'un konsere katılarak 2 şarkı söylediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ve Suriye'de yaşadığımız deprem felaketi sonrasında, 18 ve 19 Şubat 2023 tarihlerinde New York'ta Drom'da düzenlediğimiz ve 40'a yakın müzisyen, 600 'den fazla katılımcının desteğiyle gerçekleşen Türkiye ve Suriyeli Depremzedelere yardım ve Amerikan kamuoyunda farkındalık yaratmak amacı ile düzenlediğimiz konserlerde toplanan 40,000 dolar, eşit olarak Turkish Philanthropy Funds ve Basmeh Zeitooneh adlı sivil toplum kuruluşunlarına aktarılacaktır.

"MELTEM CUMBUL SADECE KATKI SAĞLAMIŞTIR"

Türkiye'deki bazı basın organlarında yapılan 40,000 dolarlık bağışın Meltem Cumbul tarafından "Bir Kira, Bir Yuva" kampanyasına bağışlanacağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Meltem Cumbul bu konserlere, sadece Fahir Atakoğlu ile birlikte iki şarkı söyleyerek katkı sağlamıştır. Yapılan prodüksiyon ile başka bir organik bağı yoktur. Yanlış anlaşılma olduğu kanısındayız.

Turkish Philanthropy Funds ve Basmeh Zeitooneh kendilerine ulaştırılacak bağışları hem Türkiye'de, hem de Suriye'de ihtiyaç sahiplerine aktaracaklardır. Kamoyuna saygıyla duyurulur."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.