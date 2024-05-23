Merdan Yanardağ'dan canlı yayında AKINCI İHA hazımsızlığı!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan'daki baraj açılışının ardından çıktığı dönüş yolunda, bindiği helikopterin kırıma uğraması sonrası Tebriz şehrinin kuzeydoğusunda kayboldu.

Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin enkazını AKINCI İHA buldu. İran'ın yaşadığı bu acizlik, ülke içinde tartışmalara neden oldu.

Tepkiler sonrası İran, helikopterdeki herkesin hayatını kaybettiği kazanın yerini AKINCI İHA'nın değil kendi İHA'larının tespit ettiğini dillendirmeye başladı.

İran devlet televizyonu İRİB'deki canlı yayında konuşan bir savunma muhabiri, "Biz onay verince Türkiye AKINCI'yı gönderdi. AKINCI enkazın olduğu yeri doğru tespit edemedi, 10 kilometrelik bir sapma vardı. Devrim Muhafızları Kudüs Gücü insansız hava aracı ekibi doğru yeri tespit etti." iddiasında bulundu.

İRAN'IN 'AKINCI' İDDİALARINA DESTEK VERDİ



Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Akıncı'nın ismini hedef alıp, "Akıncı ismi 12 Eylül öncesi siyasal İslamcıların gençlik örgütünün adıydı. Bu İHA özel sektörün, kar amacıyla yapılıyor, kimse milli diye yutturmaya kalkmasın." ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında, "İran Genelkurmay Başkanlığı yalanladı, 'biz bulduk' dedi." diyen CHP yandaşı Yanardağ, "AKINCI'nın verdiği koordinat enkazdan 7 kilometre uzakta olduğu söylendi. Bu doğru mu değil mi? Bulduğunu iddia edenler bize göstersin." şeklinde konuştu.