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Medya

Merdan Yanardağ'ın Boşnaklarla ilgili sözleri tepki çekti

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 'Boşnaklar Müslüman olmuş Sırp'tır' ifadesini kullandı. Yanardağ'ın bu sözlerine tepki yağdı.

20 Ağustos 2021 Cuma 07:50 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 07:50
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Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Adalet Bakanlığı'na yönelik eleştirilerde bulunurken "O Müslümanları tanıyor. Boşnaklar Müslüman olmuş Sırp'tır. Onları tanıyor, o kültürü iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Yanardağ'ın Boşnakları 'Müslüman olmuş Sırp' olarak tanımlaması Boşnak dernekleri tarafından tepkiyle karşılandı.

BOŞNAKLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Boşnaklar tarafından yönetilen sosyal medya hesabından, "Sayın Merdan Yanardağ Boşnaklar Müslüman olmuş Sırplardır ne demek? Dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz eğer değilse Boşnaklardan özür dileyin" çağrısı yapıldı.

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