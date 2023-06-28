CHP tarafından fonlanan Tele 1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde, eli kanlı bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzmüştü. Öcalan'a bir tecrit uygulandığını ve bunun da hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri süren Yanardağ, 'filozof' ilan ettiği terörist başının serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Öcalan hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle, gazeteci Merdan Yanardağ'a 'suçu ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlatmıştı. Yanardağ, soruşturma kapsamında tutuklandı.

YANARDAĞ'IN KANALINDA YENİ SKANDAL

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Öcalan'ı öven sözleri nedeniyle tutuklanan Yanardağ'a arka çıktığı sırada skandal ifadeler kullandı.

Yanardağ'ın sahibi olduğu Tele 1 yayınına katılan Türenç, teröristbaşı için, "Sözde elebaşı diye ortaya atılan" dedi.

"MERDAN'IN SİCİLİ ONLARIN GÖZÜNDE HİÇ DE TEMİZ DEĞİL"

Sözlerinin devamında Merdan Yanardağ'ın baştan suçlu ilan edildiğini söyleyen Türenç, "Merdan düşünen bir insan. Düşüncenin suç olmadığı bir demokratik iklimde, Merdan baştan suçlu ilan edilmiş. Bu terör olayı, bu sözde elebaşı diye ortaya atılan bu Öcalan olayı bir neden olarak ortaya çıktı. Merdan'ın sicili onların gözünde hiç de temiz değil." diye konuştu.