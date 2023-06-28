İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2023 Çarşamba / 10 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0351
  • EURO
    28,5199
  • ALTIN
    1601.05
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Merdan Yanardağ'ın kanalında yeni skandal! Teröristbaşı Öcalan'a 'sözde elebaşı' güzellemesi
Medya

Merdan Yanardağ'ın kanalında yeni skandal! Teröristbaşı Öcalan'a 'sözde elebaşı' güzellemesi

Bebek katili Öcalan'ı öven sözleri nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ'ın kanalında yeni bir skandal yaşandı. Tele 1 yayınına katılan Pınar Türenç, Yanardağ'a arka çıkmaya çalıştığı sırada teröristbaşı için, 'Sözde elebaşı diye ortaya atılan' ifadelerini kullandı.

28 Haziran 2023 Çarşamba 08:35 - Güncelleme:
Merdan Yanardağ'ın kanalında yeni skandal! Teröristbaşı Öcalan'a 'sözde elebaşı' güzellemesi
ABONE OL

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde, eli kanlı bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzmüştü. Öcalan'a bir tecrit uygulandığını ve bunun da hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri süren Yanardağ, 'filozof' ilan ettiği terörist başının serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Öcalan hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle, gazeteci Merdan Yanardağ'a 'suçu ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlatmıştı. Yanardağ, soruşturma kapsamında tutuklandı.

YANARDAĞ'IN KANALINDA YENİ SKANDAL

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Öcalan'ı öven sözleri nedeniyle tutuklanan Yanardağ'a arka çıktığı sırada skandal ifadeler kullandı.

Yanardağ'ın sahibi olduğu Tele 1 yayınına katılan Türenç, teröristbaşı için, "Sözde elebaşı diye ortaya atılan" dedi.

"MERDAN'IN SİCİLİ ONLARIN GÖZÜNDE HİÇ DE TEMİZ DEĞİL"

Sözlerinin devamında Merdan Yanardağ'ın baştan suçlu ilan edildiğini söyleyen Türenç, "Merdan düşünen bir insan. Düşüncenin suç olmadığı bir demokratik iklimde, Merdan baştan suçlu ilan edilmiş. Bu terör olayı, bu sözde elebaşı diye ortaya atılan bu Öcalan olayı bir neden olarak ortaya çıktı. Merdan'ın sicili onların gözünde hiç de temiz değil." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.