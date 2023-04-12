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Medya

Merdan Yanardağ'ın TCG Anadolu hazımsızlığı

Rüştünü birçok kez ispat eden İHA/SİHA'lara 'oyuncak' diyen, CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, şimdi de dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu hedef aldı.

12 Nisan 2023 Çarşamba 08:58 - Güncelleme:
Merdan Yanardağ'ın TCG Anadolu hazımsızlığı
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Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, hizmete giren, İHA'lar ve en ağır helikopterlerin iniş kalkış yapabileceği dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu hedef aldı.

Geçmişte yerli ve milli SİHA'larla 'oyuncak' diyerek aklınca alay eden Yanardağ, bugün de TCG Anadolu'nun SİHA gemisi olmadığını savunarak, "Literatürde böyle bir şey yok. Bu bir çıkarma tamamlanmamış çıkarma gemisi" diye konuştu.

Yanardağ açıklamasında şunları söyledi:

"Bir milli gemi projesinde üretilen bir çıkarma gemisi, İHA-SİHA gemisi diye bir kavram yok. Biz amirallerle konuştuk, böyle bir şey yok diyorlar. Literatürde yok diyorlar, bu bir çıkarma gemisi ve tamamlanmamış bir gemi."

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