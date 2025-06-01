CHP'li Abdurrahman Tutdere'nin yönetimindeki Adıyaman Belediyesi, vicdanları sızlatan bir karara imza attı. CHP'li belediye AK Parti döneminde Gazze'ye yardım amacıyla gönderilen 10 milyon TL'yi faiziyle geri istedi.

Skandal olayı Gözde TV'de program yapımcısı olan Harun Yumrutepe duyurdu. AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan'ı programa konuk eden Yumrutepe, "İlkokul öğrencileri kendi kumbarasındaki parayı Gazze'deki çocuklar için gönderdi. Adıyaman Belediyesi geri parasını istedi" sözleriyle isyanını dile getirdi.

CHP'li belediyenin utanç belgesini de ekranlarda gösteren Yumrutepe, "03.05.2024 tarihli 173 sayılı Meclis kararı. Toplamda 10 milyona yakın para. İnsani yardım vakfına belediyemizin Gazze için gönderdiği para bu. Bu yazıda ise diyor ki belediyemiz: "Ben sana bu parayı gönderdim ha ya geri bana göndereceksin. Ama faiziyle, yasal faiziyle istiyorum" diyor. Gazze'de çocuklar için kadınlar için, yaşlılar için bir kap yemek bulamayan çocuklar için giden parayı Adıyaman Belediyesi bizlerin vicdanını sızlatarak geri istiyor parayı ve yasal faiziyle. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Kablan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, CHP'li belediyeye tepki gösterdi.

Kablan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Önceki dönem AK Parti Adıyaman Belediye Başkanımız ve Belediye Meclis Üyeleri tarafından, meclis kararı ve yasal prosedürler çerçevesinde Uluslararası bir yardım kuruluşu üzerinden yapılan 10 milyon TL tutarındaki insani yardım, ne yazık ki siyasi hesaplarla sorgulanmış ve üstelik yasal faiziyle geri alınmıştır.

Yeni dönemde göreve gelen CHP'li belediye başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bu kararı, siyasi rövanş anlayışının, vicdan ve insaf sınırlarını nasıl aştığının açık bir göstergesidir. İnsan onurunu ve toplumsal dayanışmayı hiçe sayan bu tutum, sadece bir yardımı değil, milletimizin merhametini ve yardımseverliğini hedef almaktadır.

Unutulmamalıdır ki; o yardım, zor durumdaki insanların yanında olmak için, devlet-millet ve ümmet dayanışmasını güçlendirmek için yapılmıştır. Bugün bu yardımı yasal faiziyle geri almak, sadece hukuksuzluk değil, aynı zamanda ahlaki bir çöküştür.

CHP'li belediye Başkanı ve yönetiminin bu tavrı, "Sosyal Belediyecilik" "Memleket Meselesi" "Herşey çok Güzel olacak." Söyleminin altının ne kadar boş olduğunun en somut kanıtıdır. Merhameti siyasete kurban eden bu anlayışı şiddetle kınıyor, yapılan yardımı itibarsızlaştırma çabasının asla karşılık bulmayacağını kamuoyuna ilan ediyoruz.

AK Parti olarak bizler, geçmişte olduğu gibi bugün de mazlumun yanında, hakikatin ve vicdanın tarafındayız.

İnsani yardımı hedef alan bu girişim, halkımızın feraseti karşısında akim olmaya mahkûmdur.