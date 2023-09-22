CHP yandaşı Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu programa konuk olan Mustafa Sönmez seçim ve demokrasiden umudunu keserek sokak çağrısı yaptı. Fondaş Halk TV yorumcusu Sönmez'e sosyal medyadan tepki yağdı.

CHP YANDAŞINDAN ALÇAK PROVOKASYON

Yunanistan'da yaşanan gelişmeleri örnek göstererek, vatandaşlara sokağa çıkma çağrısında bulunan fondaş medya yorumcusu Sönmez, "Herkes aklını başına toplasın. Öyle ağlaşmakla olmaz. Çıkacaksın mücadele edeceksin. Sokak senindir kardeşim, sokak senin anayasal hakkındır. Gösteri senin hakkındır, ifade özgürlüğü senin hakkındır, protesto senin hakkındır. Çık kullan. Yunanistan'daki kullanıyor da sen niye kullanamıyorsun... Onun da anayasasında var o kullanıyor senin neyin eksik? Dönüp hiç mi tarihinize bakmıyorsunuz? Ağlaşma, sadece ağlaşma yani." dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sönmez'in sokak çağrısı yaptığı provokasyon dolu sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.