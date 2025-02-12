Mimar Dr. Genim: Betonarmeyi kullanmayı öğrenmeliyiz

24 TV'nin yaşamın gerçekleri ve hayatın her alanına dokunan konularla izleyicinin merak ettiği her şeyi ele alan programı 24 Hafta Sonu'nda Deniz Uğur'un bu Pazar konuğu Mimar Dr. Sinan Genim oldu.

"BETONARMEYİ KULLANMAYI ÖĞRENMELİYİZ"

'Özellikle 1983 yılından sonra üniversitelerde yapılan dizenlemeler uygulamadan çok uzak. Teorik dizeyde her şey söyleniyor ama uygulamayı kim kontrol edecek? Bir uygulama projesinin nelere ihtiva ettiğini kimse bilmiyor. Taş yapalım, ahşap yapalım diye yeni öneriler geliyor. Betonarme gibi bir malzemeyi kullanmayı beceremeyen bir toplumun taş ve ahşap yapısından da hayır gelmez. O yapıların çok daha ustalığı olan, nitelikli insana ihtiyacı var. Ne yazık ki onu kaybettik. Restorasyonlarda başımıza bu sıkıntı geliyor. Siz merak etmeyin biz yaparız diyor. Ben de ben meraklı insan olduğum için bugün buradayım, sizin yaptığınız değil benim söylediğimi yapacaksınız diyorum. Ahşap yapılarda yangın riski var. Yüksek yapılamaz. Üstelik ahşap dünyada artık çok kıymetli. Üstelik de geçmişte yapılan ahşap yapıların nitelikleri farklıdır. Onlar da meşe, gürgen veya kestane gibi sert ağaç kullanılır. Türkiye'de meşe ve kestane ağaçlarının kesilmesi yasak. Büyük oranda kaybolmuş o ormanlar. Hızlı büyütülmüş ithal kereste ile bu işi yapmak yanlış bir şey. Ömrü 30-35 seneyi geçmez. 1700'lerde Kırım'da bir kalenin içindeki ahşap yapılarının restorasyonu gündeme geldiği zaman İstanbul'dan bir mimar gönderiyorlar. O da, 'Anadolu'dan, Romanya'dan, Bulgaristan'dan buraya kereste getirmeniz lazım yoksa buradaki kereste ile bu iş olmaz.' diyor. Orada yok mu? Var ama oradaki ağacın ömrü çok kısa. Hızlı büyümüş bir ağaç. 200 sene evvel bu tespit edilmiş. Şimdi böyle bir şeyin içinde ne yapacağız? Betonarmeyi kullanmayı öğreneceğiz. Yapı yapmak ciddi bir iştir. Burada bakıyorsunuz şimdi işi amele yakalıyor.'