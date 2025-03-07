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  • Mimar Ece Gürel'den kahreden haber gelmişti! Yıllar önce yarışmaya katıldığı ortaya çıktı
Medya

Mimar Ece Gürel'den kahreden haber gelmişti! Yıllar önce yarışmaya katıldığı ortaya çıktı

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti. Gürel'in yıllar önce bir yarışma programına katıldığı görüntüler ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ7 Mart 2025 Cuma 09:57 - Güncelleme:
Mimar Ece Gürel'den kahreden haber gelmişti! Yıllar önce yarışmaya katıldığı ortaya çıktı
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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan Mimar Ece Gürel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden genç mimardan geriye yarışma programına katıldığı görüntüler kaldı.

Ece Gürel'in yıllar önce Bloomberg HT'de bir yarışma programına katıldığı görüntüleri ortaya çıktı.

Programda, 1989 doğumlu olduğunu ve 3 üniversite bitirdiğini söyleyen Ece Gürel, astrolojiye çok meraklı olduğunu ve hayalinin Avustralya'ya gitmek olduğunu anlamış.

Süper Bulmaca isimli programın sunucusu Alper Ateş de, "Astroloji ile bayağı ilgileniyorsunuz, araştırmışsınız belli. Çok şey biliyorsunuz" demesi dikkat çekti.

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