Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan Mimar Ece Gürel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden genç mimardan geriye yarışma programına katıldığı görüntüler kaldı.

Ece Gürel'in yıllar önce Bloomberg HT'de bir yarışma programına katıldığı görüntüleri ortaya çıktı.

Programda, 1989 doğumlu olduğunu ve 3 üniversite bitirdiğini söyleyen Ece Gürel, astrolojiye çok meraklı olduğunu ve hayalinin Avustralya'ya gitmek olduğunu anlamış.

Süper Bulmaca isimli programın sunucusu Alper Ateş de, "Astroloji ile bayağı ilgileniyorsunuz, araştırmışsınız belli. Çok şey biliyorsunuz" demesi dikkat çekti.

Ece Gürel hayatını kaybetti

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