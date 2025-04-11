İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin ailenin avukatı Rezan Epözdemir dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Epözdemir, katledilen Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'nin cep telefonuna tehdit mesajlarının gelmeye devam ettiğini söyledi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Epözdemir, anne Minguzzi'nin telefonuna gelen tehdit mesajlarının ekran görüntülerini paylaştı. Epözdemir açıklamasında, "Bunlar biraz önce evladı katledilen Müvekkil Yasemin Minguzzi'nin telefonuna gelen mesajlar. Bu mesajları da arkadaşlarımız şimdi savcılık dosyasına sunuyor. Ahlaksız müptezeller, siz insan mısınız? Evladını katlettiğiniz bir anneye nasıl böyle mesajlar atıyorsunuz?" dedi.

"YARGI GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

Yargının en kısa sürede gereğini yapacağını söyleyen Epözdemir açıklamasının devamında, "Bu arada korkmuyoruz, bu mesajlarla bizi korkutamazsınız. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullandık, umut ediyorum en kısa zamanda yargı gereğini yapacaktır. Korkmuyoruz, sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek ve failler en ağır cezayı alacak" ifadelerini kullandı.

Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden bir kişi daha gözaltına alındı

Öte yandan bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 şüphelinin ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Şüphelilerden B.A'nın (33) Gasp Büro Amirliği'ndeki ifadesinde, paylaşımını bilinçsiz bir şekilde yaptığını ve kimseyi tanımadığını savunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybederken, tutuklanan iki failin yargılaması devam ediyor.

Bir de gözümün içine bakıyor!

Minguzzi ailesini tehdit etmişlerdi

Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 şüpheli adliyede