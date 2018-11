Müge Anlı canlı izle ATV’de 20 Kasım Müge Anlı son bölümde neler oldu Elif Öğretmen ne yapacak? Müge Anlı izleyicisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. ATV’nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te bugün neler olacak? ATV 20 Kasım Salı yayın akışı içerisindeki en önemli programlardan biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı? ATV yayın akışı içerisinde en çok ilgi gören programlardan biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izlenebilmektedir. Bunun için yapmanız gereken bir adet televizyon, telefon veya tabletle birlikte internete sahip olmaktır. Türkiye ve dünyadaki Türklerle mobil olarak yürütülen program yabancı vatandaşların katılımıyla da farklı bir noktaya gelerek fark yaratıyor. Müge Anlı'da bugün Elif Öğretmen'in nerede hayatına devam etmesi gerektiği ile ilgili son karar verilecek. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün Elif Öğretmen'in eşi Zafer Bey ile ilgili neler anlatılacak?

MÜGE ANLI’DA BUGÜN NELER OLUYOR? 20 KASIM 2018

Müge Anlı'da bugün Elif Öğretmen'in nerede hayatına devam etmesi gerektiği ile ilgili son karar verilecek. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün Elif Öğretmen'in eşi Zafer Bey ile ilgili neler anlatılacak? Müge Anlı ekibi Elif Öğretmen'in eşi ve çocuklarıyla yaşadığı eve giderek nasıl bir ortamda hayatlarını devam ettirdiklerini canlı yayında göstermişti. Sosyal Hizmetler Uzmanları da o eve giderek birtakım incelemelerde bulundu. Elif Öğretmen'in ailesinin tartışma sebebi para için mi? Elif Öğretmen annesine geri mi verilecek yoksa eşi Zafer Gözütok'un yanında mı kalacak? Tüm soruların cevabı 20 Kasım Müge Anlı canlı yayınında netlik kazanacak....

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? 19 Kasım Müge Anlı canlı yaınında 104 yılında ikinci çocuğunu dünyaya getirirken fazla kanama sonucunda beyin hücreleri ölüyor ve kalbi duruyor. Doktorlar tekrar hayata dööndürmeyi başarsa da Elif Hanım %98 engelle hayata tutunuyor. Zafer Bey(Elif Hanım'ın eşi) Elif Hanım'ı tazminat için mi yanında tutuyor yoksa sevdiği için mi? Elif Hanım Zafer Bey2in yanında kötü muameleye mi maruz kalıyor? Elif Hanım'ın annesi ve damadı arasında yaşanan kavgaların sebebi tazminat mı? İşte merak edilen tüm soruların cevabı 19 Kasım Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkıyor...

MÜGE ANLI KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti. Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.[5] Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

MÜGE ANLI ESKİ EŞİ KİMDİR?

Müge Anlı bir kere evlenmiştir. O da 1993 yılında hayatını birleştirdiği 2008 yılında ayrıldığı Burhan Akdağ’ladır. Burhan Akdağ’da Müge Anlı gibi gazetecidir. Burhan Akdağ 3 kere evlenmiştir. Bu evliliklerin ikisi Müge Anlı ile olmuştur. Müge Anlı ile eşi olaylı bir şekilde boşanmışlardır. Müge Anlı eşini şiddet uyguladığı gerekçesi ile şikayet etmiştir. Basında bu konuyla ilgili birçok iddia yer almıştır. Koynumdaki Yılan isimli bir kitabı vardır.

Burhan Akdağ'ın kitabından bir alıntı, "Cumayı cumartesiye bağlayan gece heyecandan neredeyse hiç uyuyamadım. Her tarafım kıpır kıpırdı. Hayal kuruyordum. O cumartesi günü saat sabah on gibi Kadıköy Hasanpaşa' daki İcra Dairesi'nin önündeydim. Binalara bakan bankın üzerinde oturmuş heyecanla buluşmayı bekliyordum. Halbuki saat on ikide buluşacaktık. Her yer bomboştu, içeride sadece bir polis memuru vardı nöbette, bir de ben vardım dışarıda. Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Hayatım boyunca hiç böyle bir heyecan yaşadığımı hatırlamıyordum. Sevgilisini bekleyen yeni aşık gibi belki ondan da yoğun bir heyecan içindeydim. Dakikaları sayıyordum, 2 saat giderek uzuyordu. Onikiye çeyrek kala pedagog geldi. Giden gelen arabaları gözetliyordum, arabayla geleceklerini düşünüyordum çünkü. Fakat birden bir taksi yanaştı, taksinin arka sol camında Lidya'yı gördüm. Aylardır görmediğim benim küçüğüm, her şeyim, 'Lidoş'um oradaydı işte, içimdeki heyecanı, mutluluğu anlatmam imkansız, adeta bayılacak gibiydim, şu anda bile bunları yazarken aynı heyecanı tekrar yaşıyorum. Heyecandan ayağa bile kalkamadım"

MÜGE ANLI'NIN KIZI KİMDİR?

Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ’dan bir kızı var. Kızının ismi Lidya.