Müge Anlı Exxen'e geçiyor iddiası... Açıklama geldi

6 Temmuz 2021 Salı 15:15 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 15:15

Müge Anlı, ATV ekranlarında yaptığı programla reyting rekorları kırıyor. Cinayetleri ortaya çıkarması ve kayıpları bulması nedeniyle sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Anlı'nın programı geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı.

DEDİKODULARA NOKTA KOYDU

Finalin ardından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu paralı Exxen platformuna geçeceği dedikoduları dolaşmaya başladı.

Müge Anlı'dan bu iddialara yanıt geldi. UçanKuş'un haberine göre Anlı, yeni sezonda da ATV ekranlarında olacak.