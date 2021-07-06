İSTANBUL 23°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2021 Salı / 26 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6731
  • EURO
    10,3031
  • ALTIN
    499.479
  • BIST100
    1392.64
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Müge Anlı Exxen'e geçiyor iddiası... Açıklama geldi
Medya

Müge Anlı Exxen'e geçiyor iddiası... Açıklama geldi

Yaklaşık 12 yıldır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı'nın yeni sezonda, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e transfer olacağı iddia edilmişti. İddialara cevap geldi.

6 Temmuz 2021 Salı 15:15 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 15:15
ABONE OL

Müge Anlı, ATV ekranlarında yaptığı programla reyting rekorları kırıyor. Cinayetleri ortaya çıkarması ve kayıpları bulması nedeniyle sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Anlı'nın programı geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı.

DEDİKODULARA NOKTA KOYDU

Finalin ardından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu paralı Exxen platformuna geçeceği dedikoduları dolaşmaya başladı.

Müge Anlı'dan bu iddialara yanıt geldi. UçanKuş'un haberine göre Anlı, yeni sezonda da ATV ekranlarında olacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.