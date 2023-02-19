Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı açıkladı! İşte programın başlangıç tarihi

Müge Anlı ile Tatlı Sert, birçok program ve dizi gibi ekranlara ara vermişti. Geçtiğimiz hafta perşembe günü başlayacak olan Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi ertelendi. Müge Anlı, erteleme kararının nedenini ve yeni bölüm tarihini sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte programın başlangıç tarihi

Müge Anlı, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı açıklamada; "Ekip arkadaşlarımızın bir kısmı sahada depremzedelerimizin yaralarına merhem olmaya çalışırken bir kısmı bölgeden gelen acil ihtiyaçları karşılamak üzere köprü vazifesi görüyor. Perşembe günü başlayacak yayınımızı, devam eden enkaz çalışmaları ve yaşanan derin acılarımız nedeniyle pazartesi gününe ertelediğimizi duyurmak isterim. Gelen yardım ve ihtiyaç taleplerini karşılamak için biz yine ekran arkasında işimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı 20 Şubat Pazartesi günü itibariyle ekranlarda olacak.