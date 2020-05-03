Müge Anlı neden canlı yayınlanmıyor? Müge Anlı programı neden kaldırıldı?

03 Mayıs 2020 Pazar 14:03 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 14:03

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı neden yayınlanmıyor? sorusu merak ediliyor. Bir süredir yeni bölümleri yayınlanmayan Müge Anlı programı neden kaldırıldı? İzleyenlerin çok merak ettiği; Müge Anlı neden yayınlanmıyor? Müge Anlı programı canlı yayına ne zaman başlayacak? soruları cevap buldu. Müge Anlı, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılarak programın neden yayınlanmadığı konusunda bilgi verdi.

MÜGE ANLI NEDEN KALDIRILDI?

ATV ekranlarının tartışma yaratan televizyon programlarında Müge Anlı İle Tatlı Sert’in yayından kaldırıldığına yönelik haberlere ilişkin Müge Anlı’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yüksel Aktuğ’a konuşan Müge Anlı, programının yayından kaldırılmasına şaşıranlara şaşırdığını ifade etti. Programının diğerleri gibi video konferans ile yapılmayacağını, günde farklı illerden eğelen en az 50 kişinin stüdyoya giriş çıktığını ve yaşlı danışmanları ağırladığını ifade eden Anlı, bu durumda programı yapmasının beklenemeyeceğini dile getirdi.

MÜGE ANLI NEDEN YAYINLANMIYOR?

2008 yılından bu yana yüzlerce cinayet çözen, kayıpları bulan, ayrı olanları kavuşturan Müge Anlı, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Müge Anlı, merak edilenleri canlı yayında anlattı.

Program bize merhameti, sevgiyi, insan hayatının ne kadar önemli olduğunu öğretiyor. Hayatta üzüntüler de var. Çok güzel kavuşmalar da var. Biz bir çok duyguyu o programda yaşıyoruz. Üzüntüleri atlatmanın en güzel yolu bu sanırım...

PROGRAMA NEDEN ARA VERDİ?

'Dünyada 3 milyondan fazla kişi enfekte. 300 binden kişi de ne yazık ki hayatını kaybetti. Ulaşım durdu. Dünyanın 3'te 2'si eve kapandı. Sağlık çalışanları dışında neredeyse kimse dışarı çıkmıyor. Sizce Müge Anlı neden programa ara verdi? Aklımıza gelmeyecek, filmlerde gördüğümüz bir şeyle boğuşuyoruz. Bize denilen şu 'sokağa çıkmayın, sosyal mesafeniz 2 metre olsun' Benim ekibim 81 ilde. Bizimki gerçek bir program. Bizimki konuğu alıp konuştuğun, sohbet ettiğin 'hadi hoşçakalın' dediğimiz bir program değil. Bütün bu önlemler alınırken küçücük stüdyoda 50 kişi nasıl oturabilirdik? Bu kadar interaktif bir programı can sağlığı tehdidi altında yapmak istemedik. Koronavirüsün bittiği noktada bizler de formatımızda küçük değişiklikler yaparak yeniden ekranda olacağız. Seyircimiz yok, Rahmi Hocamız yok, Arif Hocamız yok, 40 yıl önce kaybettiğin kızını buldun sarılmak yok, dokunmak yok... Ee program yok! Biz ekipçe hazırız. 'Çıkın sokağa' dedikleri noktada Müge karşınızda!'