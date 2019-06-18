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Müge Anlı’nın yeni işi ne? Müge Anlı hangi programı sunacak, yeni program ne zaman başlıyor?

Yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı ilk kez yapacağı yeni işini duyurdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert’in final yapmasıyla yeni program hazırlıklarına hız verecek olan Anlı yayın tarihini de açıkladı. Kayıp ve cinayetlerin olmayacağı yeni yayın formatının nasıl olacağı büyük merak vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. ATV ekranlarında yarışma programını açıklayan Müge Anlı 11 yıl son farklı bir formatta izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Müge Anlı’nın yeni işi ne? Müge Anlı hangi programı sunacak? Yeni program ne zaman başlıyor? İşte haberimizin ayrıntıları…

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‘Müge Anlı’nın yeni işi ne? Müge Anlı hangi programı sunacak? Yeni program ne zaman başlıyor?’ sorularının yanıtları merak edilmeye başlandı. 11 yıl sonra izleyicilerinin karşısına farklı bir formatta çıkmaya hazırlanan Müge Anlı artık kayıp aramayacak, cinayet çözmeyecek. Müge Anlı ile Tatlı Sert’in final yapmasıyla yeni program hazırlıklarına hız verecek olan Anlı yayın tarihini de açıkladı. ATV ekranlarında yarışma sunacağını açıklayan Müge Anlı, Tamer Karadağlı'nın eski programı 'Güven Bana'yı sunacağını açıkladı. Geçtiğimiz hafta sonu çekimlerin yapılmaya başlandığını dile getiren Müge Anlı, henüz yayınlanacak gün ve saatin belli olmadığını belirtti. Yıllar sonra farklı bir formatın dışına çıkacak olan Müge Anlı’nın yeni programının beğenilip beğenilmeyeceği büyük merak konusu. İşte haberimizin ayrıntıları…

MÜGE ANLI’NIN YENİ FORMATI NE?

11 yıldır kayıpları bulmasıyla Türkiye'de adını geniş kitlelere duyurmayı başarmış olan Müge Anlı, yeni işini açıkladı. ATV ekranlarında yarışma sunacağını açıklayan Müge Anlı, farklı bir formatta ilk kez sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

MÜGE ANLI’NIN YENİ PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

11 yıldır sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dışına çıkacak olan ünlü sunucu, Tamer Karadağlı'nın eski programı 'Güven Bana'yı sunacağını duyurdu. Geçtiğimiz hafta sonu çekimlerin yapılmaya başlandığını dile getiren Müge Anlı, henüz yayınlanacak gün ve saatin belli olmadığını belirtti.

MÜGE ANLI KİMDİR?

2008 yılından bu yana yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusudur. Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 46 yaşındadır. Sevilen gazeteci Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Lisansüstü eğitimini Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaparak tamamlamıştır.

Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir.

Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir.

Bunların dışında 2010 yılında 'Film Gibi' ve Müge Anlı ile Mektubunuz var programlarını da hayata geçirmiştir. ATV'de yayınlanan programındaki dobra konuşmaları ile dikkat çekmektedir.

Dakikalarca dans eden yılanlar kendilerini izleyenleri hayran bıraktı

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