Muhalif yazar Nişanyan'dan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Tarihin en beceriksizi

Muhalif yazar Sevan Nişanyan, milleti yobaz diye suçlayanların daha yobaz bir anlayışta olduğunu vurguladığı açıklamasında, Kılıçdaroğlu'nun siyasi tarihinin en beceriksiz ismi olduğunu belirtti.

CAHİL DİYENLER DAHA CAHİL

Sevan Nişanyan, "Toplumun büyük kısmının neden Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini, neden kendi benimsedikleri üslubun toplumun çok büyük kısmının nezdinde gülünç ve iğrenç olduğunu farkına varamıyorlar. Kavrayamıyorlar bunu. Çünkü inanılmaz derecede yobazlar. Yobaz diye suçladıkları kesimden çok daha yobaz bir kesimden söz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Nişanyan, "Döne dolaşa kendini demokrat ilan edip, halkın ne kadar cahil, yobaz, aptal olduğunu, bir çuval kömüre ruhunu sattığını söyleyen, düşünen ve buna inanan insanlardan söz ediyoruz." diye konuştu.

SİYASİ TARİHİN EN YENİLGİYE MAHKUM İSMİ

7'li masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Nişanyan, şunları kaydetti:

"Hiçbir şeyi temsil etmeyen, topluma hiçbir dinamizm vaat etmeyen, hiçbir cazibesi olmayan bir emekli devlet memurunun seçim kazanacağını umuyorlar. Çünkü bu emekli devlet memuru daha Batılı bir görüntü arz ediyor. Ve sulandırılmış da olsa bir Atatürkçülük söylemine sahip. Ve bundan dolayı 86 milyon kişilik ülkenin bu kişiye doğal olarak oy vereceğini düşünüyorlar. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Nasıl bir cehalettir? Doğrusunu isterseniz anlamakta zorlanıyoruz."

Nişanyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aday olarak ortaya çıkardıkları kişi muhtemelen siyasi tarihinin en beceriksiz, en yenilgiye mahkum, bir şeyi temsil etmeyen kişisidir. 10 küsür seçime girip her birini kaybettiğini göstermiştir."

SONUCU BİLMİŞTİ

Sevan Nişanyan, seçimlerden 3 hafta öncesinde yaptığı yorumda, "Türkiye'yi biraz tanıyan bir insanın Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına ihtimal vermesini absürt görüyorum" demişti.

Nişanyan'ın açıklamaları şu şekildeydi:

"Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tutsa da, ekonomi komple batsa da havada karada bu sene önümüzdeki sene gelecek sene ve gelecek yüzyılda Tayyip Erdoğan kazanır. Mümkün değildir Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması. Yani birazcık siyasi ön görüsü olan birazcık siyaset duygusuna sahip olan birazcık Türkiye'yi tanıyan birazcık İstanbul ve Ankara'nın 1-2 semti dışında Türkiye'yi tanıyan bir insanın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına ihtimal vermesini absürt görüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz çünkü bir şeyi temsil etmiyor."