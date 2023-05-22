Muharrem İnce'den CHP yandaşı Sevinç'e yalanlama: İddialar tümüyle gerçek dışıdır

Hakkında çeşitli iddia ve montaj kasetlerle kumpas yapılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmuştu.

CHP YANDAŞINDAN GERÇEK DIŞI İDDİA

CHP yandaşı Gazeteci Şaban Sevinç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Muharrem İnce'nin, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP destekli 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayacağını iddia etti.

Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için Salı ya da Çarşamba günü çağrı yapıp destek açıklayacak" dedi.

"İDDİALAR TÜMÜYLE GERÇEK DIŞI"

Hakkında ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Muharrem İnce, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim." İfadelerini kullandı.