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Medya

Muharrem İnce'den CHP yandaşı Sevinç'e yalanlama: İddialar tümüyle gerçek dışıdır

CHP yandaş gazeteci Şaban Sevinç, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında asılsız ve gerçek dışı iddialar ortaya atarak algı oluşturmaya çalıştı. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini iddia eden Sevinç'e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden hastanede bir fotoğrafını paylaşan İnce, tüm iddiaları yalanlayarak, 'Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır.' dedi.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 23:07 - Güncelleme:
Muharrem İnce'den CHP yandaşı Sevinç'e yalanlama: İddialar tümüyle gerçek dışıdır
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Hakkında çeşitli iddia ve montaj kasetlerle kumpas yapılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmuştu.

CHP YANDAŞINDAN GERÇEK DIŞI İDDİA

CHP yandaşı Gazeteci Şaban Sevinç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Muharrem İnce'nin, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP destekli 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayacağını iddia etti.

Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için Salı ya da Çarşamba günü çağrı yapıp destek açıklayacak" dedi.

"İDDİALAR TÜMÜYLE GERÇEK DIŞI"

Hakkında ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Muharrem İnce, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim." İfadelerini kullandı.

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