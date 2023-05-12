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Medya

Muharrem İnce'ye sansür! Cumhuriyet 'FETÖ' diyemedi

Cumhuriyet Gazetesi, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini duyurduğu haberinde FETÖ ile ilgili sözlerine yer vermedi.

12 Mayıs 2023 Cuma 12:43 - Güncelleme:
Muharrem İnce'ye sansür! Cumhuriyet 'FETÖ' diyemedi
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Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün yaptığı basın toplantısıyla adaylıktan çekilme kararını açıkladı.

İnce, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar" dedi. Hakkında çıkan iddiaları net bir dille yalanlayan Muharrem İnce, "Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de de 'muhalif olacağım' diye bunu paylaşanlar var" ifadesini kullanarak FETÖ kumpasına dikkat çekti.

İnce ayrıca, "Gazeteci, 'Muharrem İnce'ye iftira atılıyor' diye yazmıyor. Yazanlar da FETÖ'cülere ortak gibi yazıyor. 'Özel hayatın gizliliği' diyor. 'Özel hayatın gizliliği' diye yazanlar, FETÖ'cülerin ortağıdır" dedi.

Muharrem İnce, FETÖ tarafından itibar suikastine uğradığını belirterek, "Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. Bir yandan FETÖ'cüler saldırıyor, bir yandan PKK'lılar saldırıyor" diye konuştu.

CUMHURİYET 'FETÖ' DİYEMEDİ

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini duyurduğu basın toplantısında yaptığı açıklamada üstüne basa basa FETÖ'nün kumpasına dikkat çekmesine rağmen Cumhuriyet Gazetesi yaptığı haberde tek bir kelime FETÖ ifadesine yer vermedi. Gazete, İnce'nin FETÖ'ye karşı söylediği cümleleri sansürledi.

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