Muharrem Sarıkaya'dan muhabire çirkin saldırı

20 Aralık 2021 Pazartesi 11:51 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 11:51

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında şoke eden anlar yaşandı.

SES TEKNİKERİNİ TOKATLADI

Canlı yayın sırasında Muharrem Sarıkaya'nın mikrofonunda bir arıza oluştu. Sarıkaya, duruma müdahale etmek için stüdyoya gelen ses teknikeri Ahmet Demir'e tokat attı.

Skandal olayın ardından Muharrem Sarıkaya'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.

ÖZÜR DİLEDİ

Muharrem Sarıkaya, tepki çeken olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kamuoyundan özrü diledi.

Sarıkaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim.

Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum..."

FATMA ŞAHİN'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Muharrem Sarıkaya kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi."

ŞAHİN'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, canlı yayın gerçekleştirdiği gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın bir çalışanı tokatlamasına ilişkin, "Olay anında tepki verememiş olmam tepki duymadığım anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

Şahin, Habertürk TV canlı yayınında yaşanan olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, konuk olduğu canlı yayında son derece nahoş bir durum yaşandığını belirtti.

Yayının başından itibaren teknik aksaklıklar yaşandığını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Yaşanan teknik aksaklıklar Muharrem Sarıkaya'nın, çalışan teknikere asla kabul edilemez bir müdahalesiyle devam etti. Kargaşanın daha da büyümemesi için büyük bir gayretle yayına devam etmeye çalıştım. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım ve üzüntümü şu an da tarif etmeme imkan yok. Ahmet Demir kardeşimizin mağduriyetini ve üzüntüsünü o andan beri yüreğimde hissediyorum. Zaten hemen sonrasında Muharrem Sarıkaya ile konuyu konuştuk. O da Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi."

Olaydan üzüntü duyduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Olay anında tepki verememiş olmam tepki duymadığım anlamına gelmiyor. Ancak canlı yayın ortamını bozmak, orada o yayın için emek veren tüm çalışanlara karşı bir saygısızlık olacağından yayına devam etmek için büyük çaba gösterdim. Çaba gösterdim diyorum, çünkü daha önce hiç şahit olmadığım böyle bir durumda tek düşüncem yayının sürmesini sağlamaktı. Dilerim bugün karşı karşıya kaldığımız bu nahoş olay, bundan sonrasında tüm emekçilerin sosyal ortamlarının ve çalışma koşullarının iyileşmesi konusunda bir farkındalık oluşmasına vesile olur. Tüm kamuoyuna ve özellikle de basın emekçilerine en derin üzüntülerimi ifade etmek isterim."

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay da Sarıkaya'nın davranışını kınayarak, yaşanan olayın kuru bir özürle geçiştirilemeyeceğini kaydetti.

BASIN MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN HABERTÜRK YAZARI SARIKAYA'YA KINAMA

Basın meslek örgütleri, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın bir muhabire tokat attığı görüntülere tepki gösterdi.

Sarıkaya'nın, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'le yaptığı röportaj sırasında, bir meslektaşına tokat attığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Haberleri Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muharrem Sarıkaya'nın bir basın emekçisi meslektaşımıza yaptığı vicdana, ahlaka ve insan onuruna sığmayan hareketini şiddetle kınıyor, Muharrem Sarıkaya'yı bugün itibarıyla meslektaşımız ve 'gazeteci' olarak tanımıyoruz. Kameraların önünde insan hakları ve emek savunuculuğu yaparken kamera arkasında kameraman tokatlaması herkes gibi bizlerin de yüreğini sızlattı. Şiddetin her türlüsünü şiddetle reddediyor, şiddete uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz."

İletişim Platformu Derneği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sunucusundan şoförüne, medyada çalışan herkes değerlidir. Kamera arkasının görünmeyen kahramanlarının hakkı ayrıca önemlidir. Muharrem Sarıkaya'nın emekçi kardeşimize tavrı tek kelimeyle hadsizliktir. Platform olarak bu ve benzeri tavırları kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Medya İşçileri Sendikası da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Meslektaşımız yalnız değildir. Şiddete sessiz kalmayacağız!" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın sosyal medya paylaşımında ise "Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Sarıkaya'nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz." denildi.