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Medya

Muhittin Şimşek: Gazzeliler iyi biliyorlar ki Türkiye her zaman onların yanındadır

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Ahmet Yesevi Üniv. Mütevelli Heyeti Bşk. Prof. Dr. Muhittin Şimşek, 'Gazzeliler şunu iyi biliyorlar ki Türkiye her zaman onların yanındadır. Dün Saraybosna'nın yanında olduğu gibi bugün de onların yanında' açıklamasında bulundu.

8 Nisan 2024 Pazartesi 14:20 - Güncelleme:
Muhittin Şimşek: Gazzeliler iyi biliyorlar ki Türkiye her zaman onların yanındadır
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24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek oldu.

'GAZZELİLER ŞUNU İYİ BİLİYORLAR Kİ TÜRKİYE HER ZAMAN ONLARIN YANINDADIR"

'Gazzelliler şunu iyi biliyorlar ki; Türkiye onların her zaman yanındadır. Dün Saraybosna'nın yanında olduğu gibi, bugün de Allah'ın izniyle onların yanındadır. Norveç'te bir kış boyunca mecliste tartışılan konu 'Kurt miktarını nasıl artarız?'dı. Böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Demek ki hala 1096 yılında kurulmuş olan Kutsal İttifak devam ediyor. O Kutsal İttifak neydi? Haçlıların Müslümanlara karşı seferlerini başlatmışlardı. Dolayısıyla bizim insan olarak sıkıntı yaşamamamız mümkün değil. Herkesin ciğerinde bu kan akıyor. Ama Allah'ın da bir hesabı vardır.'

"DÜN ABDÜLHAMİD HAN'A YAPILAN, ONA "KIZIL SULTAN" DİYENLER BUGÜN TAYYİP ERDOĞAN'A BUNU YAPMAK İSTİYOR"

'Ben siyasetçi değilim ama bu ülkede yaşayan, bu ülkenin derdiyle dertlenen biriyim. Gezi olayları da çok masumane başladı. Çiçek, böcek, ağaç, toprak korumalarına kim ne diyebilirdi? Ama sonrasında ne geldiğini gördünüz. Dün Abdülhamit Han'a yapılan bugün Tayyip Erdoğan'a yapılmak isteniyor. Abdülhamit Han'a Ona Kızıl Sultan diyenler bugün Tayyip Erdoğan'a bunu yapmak istiyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Onun için benim elimde kimler var? Yavrularım, gençler var. Onlara kendi alanımla ilgili en iyisini vermekle yükümlüyüm. İyi yetişmiş bir tane adama ihtiyacımız var.'

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