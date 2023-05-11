14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için ABD-Avrupa medyası ve güçlü Türkiye'nin ilerlemesine engel olmak adına 15 Temmuz 2016 darbe girişimini sahneleyen FETÖ'nün propaganda desteği açık açık orta durmakta.

KANDİL DE DEVREDE!

Diğer yandan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve Kandil'den isimlerin terörist elebaşı Abdullah Öcalan ve 6-7 Ekim kanlı Kobani olaylarının azmettiricisi Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük söylemleri ile iktidar olma hevesleri seçim sahasında kendi göstermekte.

MURAT BARDAKÇI'DAN ÇARPICI "CHP" ANALİZİ

Tarihçi-yazar Murat Bardakçı, CHP ve 7'li ittifakın provokasyonlarını CHP'li Avukat Feyza Altun'un paylaşımı üzerinden çok çarpıcı bir yazı ile deşifre etti.

"SON VE MÜKEMMEL ÖRNEĞİ"

Bardakçı, Habertürk'teki köşe yazısında CHP'li Feyza Altun'un Twitter'dan paylaştığı yaptığı, "Bugün konuşmayan susan o ünlüler korkaklığınızı unutmayacağız. Sonra yalandan sevinmeyin. Tek tek gelip 'o gün neredeydiniz' diye hesap soracağız" cümlelerine atıfta bulunarak, "Öyle fanatik ve cahil bir partiliye değil, hukukçu bir hanıma ait olan ve açıkça "Korkak herifler, çok yakında geliyoruz, hesap soracağız, vay hâlinize!" diyen bu mesaj, Türkiye'deki demokrat ve özgürlükçü kesimin nasıl 'postallı' hâle geldiğinin son ve mükemmel örneğidir!" ifadelerine yer verdi.

"AMAZON KAÇKINI HATUNLARIN BİR DE İKTİDARA GELİP GÜCE KAVUŞTUKLARINI DÜŞÜNÜN"

Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik tepkileri de hatırlatan Murat Bardakçı, "Daha iktidar olmadan etrafa tehditler yağdırıp "Şirketlerini ellerinden alacağız" diye ceberutluklarını pervasızca âşikâr eden politikacılar ile "Hesap soracağız!" çığlıkları atan Amazon kaçkını hatunların bir de iktidara gelip güce kavuştuklarını düşünün... Böyleleri, İstiklâl Mahkemeleri'ne bile rahmet okuturlar" dedi.

FEYZA ALTUN'DAN SKANDAL İFADELER

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan, AK Partililere yönelik nefret söyleminde bulunmuştu. Altun "AKP'li herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler üzerine Feyza Altun'a hem vatandaşlardan hem gazeteci ve siyasilerden tepki üstüne tepki yağmıştı.