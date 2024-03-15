''Murat Kurum kazanacak'' dedi diye linç ettiler!

Başkanlığını Murat Gezici'nin yaptığı Gezici Araştırma Merkezi, anket sonuçlarını açıkladı.

Katıldığı tv100 yayınında, "Ekrem Bey öndeydi fakat Murat Kurum aşama aşama yükselerek geldi. İmamoğlu'nun %47'lerden %43.5'e kadar gerilediğini, Kurum'un ise 3 farklı araştırmanın 3'ünde de yükselerek geldiğini görüyoruz; 44.1 çıkıyor. Aradaki fark 1.8'e kadar açılacak" dedi.

Gezici, bu açıklamasının ardından İmamoğlu'nun etrafından büyük bir baskıya uğradığını duyurdu, "24 yıldır sektördeyim. Hayatımda görmediğim tepkiyi aldık. Bu tepkiler insanlık dışı" diyerek isyan etti.

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