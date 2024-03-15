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Medya

''Murat Kurum kazanacak'' dedi diye linç ettiler!

CHP'ye yakınlığı ile bilinen anketçi Murat Gezici, son anketi sonrası uğradığı lince isyan etti. Ankette Kurum yüzde 44.1, İmamoğlu yüzde 43,5 çıktı. Gezici, çalışmayı analiz ederken “Kurum yükselişte, 1.8 puan farkla kazanacak” dedi. Gezici, yaşadığı lince, “İlk kez böyle bir baskı gördüm. Rakip 0.6 puan fazla çıktı diye yapılan hakaretler insanlık dışı” diye tepki gösterdi.

15 Mart 2024 Cuma 08:19 - Güncelleme:
''Murat Kurum kazanacak'' dedi diye linç ettiler!
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Başkanlığını Murat Gezici'nin yaptığı Gezici Araştırma Merkezi, anket sonuçlarını açıkladı.

Katıldığı tv100 yayınında, "Ekrem Bey öndeydi fakat Murat Kurum aşama aşama yükselerek geldi. İmamoğlu'nun %47'lerden %43.5'e kadar gerilediğini, Kurum'un ise 3 farklı araştırmanın 3'ünde de yükselerek geldiğini görüyoruz; 44.1 çıkıyor. Aradaki fark 1.8'e kadar açılacak" dedi.

Gezici, bu açıklamasının ardından İmamoğlu'nun etrafından büyük bir baskıya uğradığını duyurdu, "24 yıldır sektördeyim. Hayatımda görmediğim tepkiyi aldık. Bu tepkiler insanlık dışı" diyerek isyan etti.

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