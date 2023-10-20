Müslümanların direnişi gözler önüne serildi! Filistinlinin cevabını Yusuf Alabarda aktardı

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 14. gününe girerken Akşam Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda, Kudüs gerilim hattındaki son durumu 24 TV'de yayınlanan Günün Manşeti programına aktardı.

Kudüs'ün her sokağında polis noktalarının kurulduğunu söyleyen Alabarda, İsrail'in sindirme ve yıldırma siyasetinin Kudüs sokaklarında çok rahatlıkla görebildiğini belirtti. Alabarda, "Geçtiğimiz akşam karnımızı doyurmuş olduğumuz Filistinli Müslüman kardeşimiz "Aman dikkat edin" dediğinde, biz "Birkaç gün sonra gideriz siz dikkat edin" dediğimde bana vermiş olduğu cevap "Biz bin yılda geçse buradayız"... Yani burada inanılmaz bir direnişi Müslümanların olduğuna her noktada şahit olabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme işaret eden Yusuf Alabarda, "Burada yaşananlar hiçbir şekilde İsrail'in istediği gibi gitmeyecek. İnanılmaz bir direnişin burada sahaya sürüldüğünü görüyoruz" dedi.