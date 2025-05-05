Müzisyen Pınar Eliçe, 24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

Eliçe, sanat sektöründeki sorunlara değinerek, "Gerçekten çok kıymetli oyuncularımız ses sanatçılarımız var sektör öyle bir hal almış ki bir kişinin elinde o kişinin oyuncusu ya da sanatçısı değilseniz sizin başka bir mecrada varlığınızı gösterme şansınız olmuyor. İstediğiniz kadar yetenekli kabiliyetli güzel olun hiç fark etmiyor eğer ki o kişinin menajerliği altında değilseniz size iş verilmiyor ekmek de yiyemiyorsunuz" dedi.

"GENÇ ARKADAŞLARIMIZIN NELER YAŞADIĞINI TAHMİN BİLE EDEMEM"

Ayşe Barım olayından sonra sektörün ne kadar çürümüş olduğunu gördüklerini belirten Eliçe, "Devletimiz sağ olsun olaya öyle güzel el attı ki çözülmeler başladı ve insanların tek tek itirafları başladı bu bir tek oyunculuk sektöründe mi hayır asla bugün müzik sektöründe de var bugün 30 yıllık sanatçı olarak zorlanıyorsam bu konuda ben genç arkadaşlarımızın neler yaşadığını tahmin bile edemem" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, GAZZE İÇİN TÜM DÜNYAYA GÜZEL BİR DURUŞ SERGİLEDİ"

Müzisyen Pınar Eliçe, Gazze'deki İsrail zulmünün yürekleri yaktığını söyledi.

Türkiye'nin Gazze için tüm dünyaya çok güzel bir duruş sergilediğine dikkat çeken Eliçe, "Gazze, yüreğimizi yakan, kalbimizi çok inciten bir durum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Dışişleri Bakanımız başta olmak üzere, bu ülkenin çok kıymetli insanlarının da yüreğini parçalayan ve bu konuda tüm dünyaya çok güzel bir duruş sergileyen bir Türkiye söz konusu." dedi.