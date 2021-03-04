04 Mart 2021 Perşembe 13:58 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 13:58

Netflix ücretine zam geldi. Türkiye'de hatırı sayılır kullanıcısı olan Online dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye'deki üyelik ücretlerine yüzde 31 ile yüzde 50 arasında zam yaptı. Netflix'in Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam yapması sonrası yeni fiyatları merak konusu oldu. Yüzlerce dizi ve film içeriğinin yer aldığı platformda tekli üyeliğin yanı sıra özel paketler de yer alıyor. Peki 2021 Netflix aylık ücreti ne kadar oldu? İşte yeni tarifeler

Online dizi ve film izleme platformu Netflix Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam yaptı. Yapılan zammın ardından Netflix'in aylık üyelik ücretleri yüzde 31 ile yüzde 50 arasında artırıldı.

Daha önce 17.99 TL temel paket 26.99 TL'ye, 29.99 TL olan stdandart paket 40.99 TL'ye ve 41.99 TL olan özel paket ise 54.99 TL'ye çıkarıldı.

NETFLİX'TEN ZAM AÇIKLAMASI

Zam duyurusunu yapan Netflix sözcüsü, içerik kütüphanesini zenginleştirmek ve hizmet kalitesini artırmak için üyelik ücretlerinin güncellendiğini söylerken, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz."

Nettlix sözcüsünden yapılan yazılı açıklamada, "4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek" denildi.

Netflix ücretlerinin artması sonrası birçok kullanıcı üyeliğini iptal etmeye başladı. Yapılan zam oranının yüzde 50 olması ise kullanıcıların sosyal medyada tepkisine yol açtı.

2021 NETFLİX AYLIK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Temel Paket Ücreti

17,99 liradan 26,99 liraya yükseltildi. (Yüzde 50 zam)

Standart Paket Ücreti

29,99 liradan 40,99 liraya yükseltildi. (Yüzde 37 zam)

Özel Paket Ücreti

41,99 liradan 54,99 liraya yükseltildi. (Yüzde 30 zam)

NETFLİX ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Netflix ana ekranında sağ üst köşede bulunan kullanıcı isminizin üzerine gelin ve "Hesabınız"a tıklayın.

Sonrasında ise açılan sayfada "Üyelik ve Ödemeler" bölümünde yer alan "Üyeliği iptal et"e basın.

Son olarak iptal etmek istediğinize dair onayı verirseniz Netflix hesabınız siz aktif edene kadar iptal edilmiş olacak.

Netflix izleme geçmişi nasıl silinir?