Netflix'te Mayıs ayında hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Netflix en iyi diziler ve filmler hangileri? Netflix heyecanı tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Netflix ortaya çıktığı günden bu yana dünya genelinde çok ciddi bir kullanıcıya ulaştı. Netflix Türkiye’nin Mayıs 2019 ajandasını yayınlaması izleyicilerde büyük heyecana yol açtı. Dizi ve sinemaseverler izlemek istediği yapımları Netflix üzerinden takip ediyor. Netflix kataloğunda her ay birbirinden heyecanlı filmler ve diziler yayınlanıyor. Bunlardan biri de Lucifer şüphesiz. 4. sezon bölümleriyle Lucifer bu ay sevenleriyle buluşuyor. The Society’de yeni çıkan diziler arasında yerini alıyor. İşte beklediğiniz Netflix kütüphanesinden çıkan liste…

NETFLİX ORİJİNAL DİZİLER

Netflix: The Rain: 2. Sezon (17/5/2019)

Karantina bölgesinde sıkışıp kalan Simone ve arkadaşları, Rasmus’un taşıdığı virüs onu ve insanlığın geri kalanını öldürmeden önce bir tedavi bulmalıdır.

Netflix: Lucifer: 4. Sezon (8/5/2019)

Chloe, Lucifer’ın rahatsız edici açıklamalarını kabullenmeye çabalarken bir rahip, üzerinde uzun süredir konuşulan bir kehaneti önlemek için kolları sıvar.

Netflix: Easy: 3. Sezon (10/5/2019)

Marc Maron, Gugu Mbatha-Raw, Dave Franco, Zazie Beetz, Jane Adams ve diğerleri, seks ve ilişki konulu dokuz eklektik öyküde rol alıyor.

Netflix: The Society (10/5/2019)

Zengin bir kasabadaki diğer herkes gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunda West Ham’in genç sakinleri hayatta kalmak için kendi topluluklarını kurar.

Netflix: She’s Gotta Have It: 2. Sezon (24/5/2019)

Yıldızının parladığı filmden uyarlanan bu Spike Lee dizisinde Nola Darling, üç aşığını idare ederken kendine ve hayallerine sadık kalmaya çalışıyor.

Netflix: WHAT / IF (24/5/2019)

Bu neo-noir gerilim dizisinde yeni evli meteliksiz bir çift, gizemli bir kadın bağışçının yaptığı kârlı ancak ahlaki açıdan kuşkulu teklifi kabul eder.

Netflix: Good Girls: 2. Sezon (31/5/2019)

Good Girls’ün 2. sezonunda, kızlar işledikleri suçların sonuçlarıyla başa çıkmak zorunda kalıyor. Beklenmedik gelişmelerse işlerini daha da zorlaştırıyor.

Netflix: Tiny House Nation (9/5/2019)

John Weisbarth ve Zack Giffin, ABD’yi gezerek ailelerin küçük yaşam tarzına hazırlanmasına ve kişiye uyarlanmış mini evler yaratmasına yardım ediyor.

Netflix: Undercover (3/5/2019)

Hollanda-Belçika sınırında lüks içinde yaşayan önemli bir ecstasy üreticisi, iki gizli polis operasyonuyla ilgilenmeye başlayınca büyük değişiklikler yaşar.

Netflix: Flinch (3/5/2019)

Bu yarışmada korkutucu ve rahatsız edici olaylarla yüzleşen yarışmacıların irkilmemesi gerekiyor. İrkilmek, acı verici sonuçlara katlanmak demek.

Netflix: Dead to Me (3/5/2019)

Bu kara komedi dizisinde, daima gergin olan dul bir kadın ile şoke edici bir sır saklayan özgür ruhlu bir kadının arasında güçlü bir arkadaşlık filizlenir.

Netflix: Tuca & Bertie (3/5/2019)

Bu animasyon komedide biri tasasız bir tukan, diğeri vesveseli bir ötücü kuş olan ve aynı apartmanda yaşayan iki kuş kadın yaşamlarını paylaşıyor.

Netflix: The Mechanism: 2. Sezon (Çok yakında)

Hem özel hem de iş hayatındaki değişikliklere rağmen Ruffo, yolsuzluğa bulaşmış yeni bir hedefin ve üst düzey siyasetçilere uzanan rüşvetin izini sürer.

Netflix: Jailbirds (10/5/2019)

Aşk, nefret, ihanet… Sacramento Bölge Hapishanesi’nde demir parmaklıklar ardında hayatta kalmaya çalışan yeni ve eski mahkûmlar için dramanın sonu yok.