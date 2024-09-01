Netflix'ten Kıbrıs kara propagandası! Türkleri hedef aldılar

Türkiye'nin hassasiyetlerini yok sayan Netflix yine bir skandala imza atarak Rum dizisini 20 Eylül'de yayımlayacağını duyurdu.



NETFLİX'TEN KIBRIS KARA PROPAGANDASI!

Rum tezleri üzerinden 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtarak anlatan 'Famagusta' (Mağusa) isimli dizi, 20 Eylül'den itibaren Netflix'te yayınlanacak. Dünya çapında 200 milyona yakın abonesi bulunan ABD merkezli dijital yayın platformu Netflix, Türkiye'nin kırmızı çizgileri olarak görülen konularda hamleler yapmaya devam ediyor.

İFTİRALARLA DOLU BİR YAPIM

Netflix, Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci gösteren Rum yapımı 'Famagusta' adlı diziyi yayınlamaya hazırlanıyor. Rum tezlerinden yola çıkılarak hazırlanan yapımda Türk askerine 'sivil halka ateş açan işgalci güçler' iftirası atıldığı gibi Kıbrıslı Türkler'e yapılan katliamlardan hiç bahsedilmiyor. Başrollerinde Giannis Bezos, Koralia Karanti ve Christos Loulis adlı oyuncuların yer aldığı kara propaganda dizisinin 20 Eylül'den itibaren izlenebileceği duyurusunu yapan platforma başta Kıbrıslı Türkler olmak üzere çok sayıda tepki geldi.

KANLI NOEL'DE RUMLAR ONLARCA TÜRK'Ü KATLETMİŞTİ

Kıbrıs tarihine "Kanlı Noel" olarak geçen 20 Aralık 1963'te Rum saldırıları başlamıştı. 24 Aralık 1963 gecesi Rum Örgüt EOKA tarafından Türk subaylarının evlerine saldırılmış ve Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet ve 3 oğlu Murat, Kutsi ve kundaktaki Hakan saklandıkları banyoda kurşunlanarak şehit edilmiştir.

NETFLIX'İN İLK SKANDALI DEĞİL

- 2016 yapımı ABD dizisi 'Designated Survivor' dizisinde FETÖ lideri Fethullah Gülen karakteri ve bu karakteri aklama çabası dikkatlerden kaçmadı. Dizide, 15 Temmuz'un sorumlusu FETÖ değil algısı yaratılmak istendi.

- 2018 yapımı '13Commandments' adlı yapım bir Türk'ün boğaz keserek cinayet işlemesiyle başlıyor. Katilin Türk olduğunu vurgulamak içinse, duvara asılmış Atatürk ve Erdoğan fotoğraflarına yer verildi.