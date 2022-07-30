Netflix ve Hollywood'un eşcinsellik propagandası tüm dünya tarafından endişe ile izleniyor. Ahlak karşıtı yayınlarıyla sık sık gündeme gelen film platformları, dayattıkları sapkın yaşam biçimiyle yüzlerce çocuğun ruh sağlığını bozuyor.

Milyarlarca dolarlık bütçelerle desteklenen bu tür yapımların ana hedefinde çocuklar ve ahlaksız ideolojilere karşı çıkan ebeveynler var. Netflix'in çocuklar üzerinde ahlak bozan bir skandalı da Jurassic World Kretase Kampı adlı çocuk dizisi oldu.

Dinozorların insanları yediği sahneleri göstermiyor olsa da son sezonda yaşanılan arkadaşlıklar başka seviyeye çıkarılıp dizideki Sammy ve Yaz karakterleri birbirlerine aşık oluyor. 5. Sezon 18. Bölüm ise çocuklara açık bir şekilde öpüşme sahnesi gösteriliyor.

KULLANICILAR TARAFINDAN BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Sinemanın usta ismi Steven Spielberg ve ünlü yazar Michael Crichton'ın dijital çocuk dizisi, yayınlanan 5. sezonu ile büyük eleştiri topladı. ABD yapımı animasyon, bilimkurgu, aksiyon-macera türündeki çocuk dizisinde +18 sahnelere yer verilmesi tepki çekti. Netflix, konuya dair henüz bir açıklama yapmazken, Jurassic World Kretase Kampı 5. sezonu ile sosyal medyada da yankı uyandırdı.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

RTÜK, Netflix'te çocuk filmleri kategorisinde yer alan ve eşcinsel çocuk karakterlerin olduğu Jurassic World Kretase Kampı dizisine inceleme başlattı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmeyeceğiz" dedi.

GELEN TEPKİLER ÜZERİNE 'LİGHTYEAR' FİLMİ BİR ÇOK ÜLKEDEN KALDIRILDI

İçinde eşcinsel karakter barından "Lightyear" isimli çocukları hedef alan animasyon filmi, Türkiye'de yasaklandı. Daha önce 2 Eylül'de Türkiye'de gösterime gireceği ilan edilen filmle ilgili yapılan şikayetlerden birine CİMER'den gönderilen yanıt sosyal medyada paylaşıldı. CİMER, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin incelemesi sonucunda filmin ticari dolaşımı ve gösteriminin uygun bulunmadığı belirtildi. Lightyear isimli çocuk filmi Endonezya, Malezya, Kuveyt, Arabistan ve Çin'de de yasaklanmıştı.