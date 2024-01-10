Nevşin Mengü bile isyan etti: Yedi düvel birleşip CHP'ye sürekli seçim kazandırmak zorunda değil

CHP yandaşı Halk TV, geçtiğimiz senelerde 'Efsane başkan' diyerek lanse ettikleri Türkiye Komünist Partili (TKP) Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'nu Kadıköy'den aday olunca canlı yayında adeta sorguya çekti. Kadıköy'de CHP'nin oyunu böleceği düşünülen Maçoğlu'nu baskı altına alarak adaylıktan vazgeçirmeye çalıştılar.

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, söz konusu görüntüler üzerinden CHP'ye yüklendi.

'CHP'NİN SEÇİM STRATEJİSİ YOK' ÇIKIŞI

CHP adaylarına oy vermeyenlerin 'azarlandığını' belirten Mengü, "Yedi düvel birleşip CHP'ye sürekli seçim kazandırmak zorunda değil" dedi.

CHP'nin seçim stratejisinin zayıflığından bahseden Mengü, "Herkes kendine müstakil parti. Ee bir zahmet CHP de ona göre plan yapacak strateji çizecek" diye konuştu.