Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla seçilirken HDP ve PKK desteğine rağmen beklediği oyu alamayan Kemal Kılıçdaroğlu tabanında büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Bugüne kadar tarihe kaybettiği seçimlerle geçen Kılıçdaroğlu, koltuğunu da bırakmayarak "Mücadeleye devam" mesajı vererek partilileri isyan ettirdi.

"CHP'NİN KENDİ İÇİ DE KEMEL BEY KAZANAMAZ DİYE DÜŞÜNÜYORMUŞ"

Tüm yaşananlarının ardından CHP'ye yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü itiraf gibi bir açıklamada bulundu.

CHP'nin kendi seçmenini kandırdığını adeta itiraf eden Mengü, "CHP'nin kendi içinden milletvekilleri, belediye başkanları Kemal Bey kazanamaz diye düşünüyormuş, siz daha buna kendiniz inanmadıysanız kamuoyunun inanmasını nasıl beklediniz?" ifadelerini kullandı.

"BİZE ÖLÜM-KALIM SEÇİMİ DEDİNİZ"

CHP'nin seçim sürecinde kaos havası vermesini de eleştiren fondaş Nevşin Mengü, "İnsan şuna kızıyor gerçekten de. Ne dedi muhalefet bu bir Türkiye için son seçim, ölüm-kalım seçimi, bu seçimi kaybedersek şerait gelir, kızlar sokağa çıkmaz demediler mi? Kadınlar sokaklarda yürüyemez her şey bitecek, Anayasa kalmaz şimdi de diyorlar ki mesela olsun ya biz kazanamadık önemli değil. Ama bize öyle demediniz ki bize ölüm-kalım seçimi dediniz kardeşim" dedi.

"OYLAR ÇALINMADI YENİLDİK"

Öte yandan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığını perdelemeye çalışan muhalifler 'oylarımız çalındı' yalanına da başvurmuştu. CHP'li Aytuğ Atıcı, HALK TV'de katıldığı bir programda oyların çalındığına yönelik iddialara tepki göstererek "Çalınmadı, biz yenildik, bunu kabul etmeliyiz" itirafında bulunmuştu.

"OYLAR ÇALINMADI, BİZ YENİLDİK"

Atıcı, oyların çalındığı iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

14 Mayıs ile 28 Mayıs arasında gezdiğim tüm illerde soruyorum: Sizce oylarımız çalındı mı? Evet çalındı.. Peki sizin ilinizde çalındı mı? İnanın bana 3-5 kişi el kaldırıyor. Hayır biz çok güzel koruduk diyorlar.. Bütün iller aynı şeyi söylüyor ve haklılar.

Böyle bir şey empoze edildi insanlara. Hayır kardeşim biz yenildik. Bunu kabul etmezsek, önümüzdeki yerel seçimleri de heba etmiş oluruz.